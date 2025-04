Sant’Efisio, venerdì la festa entra nel vivo 

La piccola campana saluta l’uscita di sant’Efisio dalla sua chiesa di Stampace. Alle otto del mattino di Pasquetta su una città, deserta e silenziosa, scende una pioggia che neanche in pieno inverno. Al simulacro del Lonis vien fatto indossare una sorta di impermeabile di fortuna, stretto ai fianchi da un nastro azzurro. Ci vuole ben altro per fermare il voto secolare, legato alla liberazione di Cagliari dall’assedio francese del 1793. Sotto una sequenza di ombrelli variopinti, a fatica, si sale verso il Duomo dopo la sosta, di rito, davanti alle grate delle Monache Cappuccine a metà via Manno.

È finita da poco la solenne Messa capitolare quando si sparge la voce: “Il Papa è morto”. Tacciono le campane del Duomo, di solito a distesa ad annunciare lo scioglimento di questo voto, si sgranano i rosari, sui volti dei devoti scorrono lacrime vere. A consolare c’è che la morte è avvenuta di primo mattino, proprio quando iniziava la processione. Piace pensare che, assieme alla Madonna di Bonaria, ad accogliere nella gloria del Paradiso papa Francesco, ci sia anche sant’Efisio.

Benedizione

Sotto una pioggia sempre più fitta, ad attendere il corteo in piazza Yenne c’è il maestoso giogo dei buoi che accompagneranno sant’Efisio il 1° maggio. A guidarli il rappresentante della famiglia Etzi di Sarroch che avrà il compito di trainare la carrozza di gala dalla chiesetta di Stampace sino a Giorgino. Si ricompone la processione, sotto una vera benedizione del cielo, sino alla piazzetta stampacina dove il parroco di sant’Anna, don Franco Matta, asperge gli animali non senza aver prima invitato tutti i presenti a unirsi in una preghiera di suffragio per il Papa defunto.

Confratelli collaterali

In questo cerimoniale della festa, al giorno di Pasquetta, oltre la processione votiva, è previsto anche l’annuncio ufficiale dei due confratelli che saranno i “collaterali” del Santo per tutto il pellegrinaggio, da Cagliari a Nora fino al rientro del 4 maggio. Sono Omar Marras e Mauro Busonera: saranno loro le “guardie del corpo” del carro e del Santo garantendo in ogni momento sicurezza e custodia contro ogni eventuale abuso o trasgressione. A loro il compito di aprire le portine del cocchio e consentire che, ai piedi della statua, venga depositato un fiore, un ex voto, una richiesta di grazia.

Verso il 25 aprile

Dopodomani l’inizio ufficiale della festa con due distinti momenti: al mattino, per le mani dei confratelli, il carro di gala verrà sistemato al centro della chiesa; quindi si procederà alla consegna degli stendardi ai plotoni dei miliziani di Stampace, Marina e Villanova. Alla sera la solenne apertura dei festeggiamenti con il rito della consegna della bandiera dalle mani del Terzo Guardiano uscente a quello eletto per l’anno in corso. Cerimonia che conoscerà una variante dal momento che per l’edizione 2025 mancherà questa figura: sarà infatti il presidente e Primo Guardiano dell’Arciconfraternita, Andrea Loi, a reggere in mano il Gonfalone e, come portabandiera, guidare la Guardiania nei giorni del pellegrinaggio di sant’Efisio.

