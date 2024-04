Sant’Efisio, un quaderno dell’Unione Sarda per celebrare la Festa 

Il suo mondo è la “città bianca” di Sergio Atzeni. «Il sole, il vento e il mare», spiega Mara Damiani, «sono quello di cui mi nutro. I profumi della macchia mediterranea, la brezza salmastra e i colori del cielo e della natura della mia terra, quello che mi dà ispirazione». È la storia di un ritorno a casa dopo un’esperienza professionale esaltante. «Come un’attrice entro nel cuore del personaggio per cui devo produrre e creare, e riesco a respirarne l’anima. Ho imparato questo approccio e l’ho fatto mio dopo l’esperienza vissuta alla Disney Academy e vent’anni di lavoro da freelance per la The Walt Disney Company IT». È tornata a casa per reinterpretare, secondo il suo stile, i segni di un’antica tradizione e di un’identità da proiettare nei tempi nuovi: «Mi sono così riappropriata della mia terra, da cui ho sempre da imparare. Di quei colori e degli stilemi grafici dei costumi della mia Isola, di quei decori della filigrana di incredibile finezza, di quelle forme che appartengono alla natura e alla fauna, io mi innamoro ogni volta. Sono parte di me e, grazie a ogni progetto portato avanti, conosco e scopro sempre qualche sfumatura in più, che mi lascia un segno indelebile». Dalle parole alle forme delle sue creazioni artistiche. Gli abiti della tradizione rimodellati con amore e rispetto. Una ridefinizione libera, mai offensiva: «Uno dei miei obiettivi è essere capita da chiunque, bambini e adulti, artisti e semplici appassionati».

Il progetto

Con lo stesso amore e rispetto Mara Damiani rilegge il grande omaggio della Sardegna a Sant’Efisio nel quaderno in edicola, da domani con L’Unione Sarda (3,50 euro più il prezzo del quotidiano). Nella copertina i protagonisti della festa, uomini e donne che partecipano alla “sfilata processionale” del Primo Maggio con gli abiti della tradizione. Secondo Francesco Alziator, «il gioco delle gonne, dei corsetti e degli scialli sa di melograno aperto. Tutta la storia della Sardegna è lì, nelle cuffiette arancioni delle prioresse di Desulo, nei corpetti, ricchi d’oro, delle donne di Quartu, nello scarlatto nuziale delle gonne, nei piedi scalzi dei pescatori di Cabras, o ancora nella fiera eleganza delle ragazze di Tempio, nel loro abito nero con soggolo in pizzo bianco». L’artista cagliaritana nel suo quaderno mette in evidenza la coralità del rito, che è collettivo e comunitario. Uno slancio di devozione e affetto nei confronti del “protettore poderoso” che nasce spontaneamente dall’unione delle energie indirizzate alla buona riuscita della festa e al plurisecolare scioglimento del voto. «Ho voluto mettere in evidenza», chiarisce Mara Damiani, «il sentimento dei devoti che indossano abiti che esprimono identità e appartenenza. È un atto d’amore che rappresenta il senso più profondo dell’omaggio al Santo». C’è un altro progetto artistico che, nei giorni dedicati a Sant’Efisio, la designer condivide con il gruppo editoriale L’Unione Sarda. Avrà una concreta realizzazione a partire dal 30 aprile in quattro vetrine dello storico grande magazzino La Rinascente davanti alla via che è uno dei teatri della grandiosa processione.

Gli allestimenti

Quattro contesti per celebrare Efis Gloriosu. In tre vetrine l’artista racconta il suo Sant’Efisio che si manifesta in alcuni simboli del rito di maggio (la croce confraternale, il toson d’oro, le mazze d’argento) e i colori che arricchiscono una scenografia che è così da secoli, frutto del talento di un regista invisibile. In un altro spazio, l’omaggio al martire guerriero si esprime attraverso il quadro delle attività del gruppo L’Unione Sarda: le suggestive immagini storiche di Videolina (in diretta dal 1976), l’originalissimo abito con ricami costituiti dalle pagine de L’Unione Sarda, che dalla fine dell’Ottocento descrive una delle feste più amate, e le apparecchiature che nel corso degli anni hanno dato voce a Radiolina.

