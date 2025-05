Sant’Efisio, un miracolo che si rinnova 

Efisio è a Nora, dove fu martirizzato nel 303. Oggi, nella chiesetta in riva al mare, sarà celebrata la messa e, nel pomeriggio, il simulacro tornerà a Pula con una suggestiva processione che attraverserà l’area archeologica e la spiaggia. Domani il rientro a Cagliari, nella chiesetta di Stampace, dove per la 369ª volta sarà sciolto il voto per la liberazione della città dalla peste. Proprio da Stampace la processione era partita giovedì ( foto Stefano Anedda ), con una straordinaria partecipazione di folla anche a Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro e Pula. Grandi ascolti per Videolina, in diretta anche oggi e domani.

pag. 6, 7