Sant’Efisio, un cammino di fede 

Giovanni Montis, assessore al Turismo di Capoterra, spiega come il cammino religioso e spirituale dedicato a sant’Efisio riuscirà a dare lustro all’intera costa: «Questo percorso è il risultato della sinergia tra i vari Comuni. Dopo l’organizzazione del carnevale, ancora una volta abbiamo dimostrato che l’unione fa la forza. Il cammino si estenderà nel territorio di Capoterra per 27 km, raggiungendo chiese campestri, la laguna e le cantine Antigori: siamo certi che il turismo lento porterà nella nostra costa numerosi visitatori».

La costa sud-occidentale della Sardegna scommette sul Cammino di sant’Efisio: partendo dal capoluogo, per arrivare sino a Pula, i pellegrini avranno la possibilità di scoprire un percorso alternativo a quello della processione, e conoscere meglio l’entroterra. Gli amministratori di Capoterra , Sarroch , Villa San Pietro e Pula hanno partecipato alla Fiera dei cammini e degli itinerari culturali che si è tenuta a Milano durante il weekend: una presenza che ha permesso di presentare agli addetti ai lavori la particolarità del percorso legato al culto del Martire Guerriero.

La fede

Natura

Rebecca Scano, assessora alla Cultura di Sarroch, spiega come attraverso il cammino religioso legato a sant’Efisio sarà possibile mostrare angoli del paese poco conosciuti: «Si tratta di una grandissima occasione per far conoscere la parte naturalistica di Sarroch, abbiamo un patrimonio montano di assoluto pregio, attraverso questo cammino avremo modo di mostrarlo ai turisti».

Turismo

La sindaca di Villa San Pietro, Marina Madeddu, è pronta a scommettere sulla destagionalizzazione del turismo: «Il cammino rappresenta un importante occasione per promuovere il nostro territorio, un esempio di turismo lento capace di richiamare un gran numero di appassionati in qualunque periodo dell'anno. Dopo l'intervento decisivo della Regione, abbiamo ora il dovere di crederci, impegnando tutte le risorse possibili per far decollare questo progetto».

Donatella Fa, assessora al Turismo di Pula, spiega come attraverso il percorso religioso si potrà sperimentare una forma di turismo differente rispetto a quella che nei mesi estiva porta sulla costa decine di migliaia di visitatori: «Finalmente avremo modo di mostrare un volto di Pula diverso da quello conosciuto dai turisti, una forma di turismo lento ed esperienziale, che punta a mettere in primo piano la nostra storia, la cultura e le tradizioni. Attraverso progetti simili si può credere nella possibilità di attirare i visitatori anche nei cosiddetti mesi spalla, quando la nostra costa non usufruisce dei vacanzieri più interessati alle spiagge».

Roberta Loi, consulente assessorato regionale al Turismo, svela il prossimo passo verso la piena fruizione del Cammino di sant’Efisio: «Il 21 maggio presenteremo al pubblico l’intero percorso che si svilupperà lungo l’intera costa, abbiamo scelto di presentarlo con una conferenza che si terrà a Pula, luogo del martirio, e dunque simbolo di questo progetto che punta a mettere in vetrina le bellezze di questo territorio».

