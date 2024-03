Sant’Efisio, tribune ridotte per i cantieri 

Tribune meno profonde in via Roma per la festa di Sant’Efisio, per non creare ulteriori disagi al traffico in una zona già in sofferenza, ma nessun posto in meno per gli spettatori che il primo maggio vorranno assistere alla edizione numero 368 dell’evento cagliaritano. È quanto dispone la delibera della giunta comunale che stanzia anche 632mila euro per l’organizzazione. La macchina per arrivare preparati al momento tanto atteso dai cagliaritani per festeggiare il loro Santo, ma anche importante appuntamento turistico per la città, è dunque già in movimento.

La sicurezza

Il primo numero che viene evidenziato è quello relativo agli spettatori che potranno accedere alle tribune acquistando il biglietto: 2.100 i posti a sedere previsti nel documento approvato dalla giunta. Il capitolo relativo alle tribune anticipa delle modifiche rispetto al passato. Non sul posizionamento: saranno sempre in via Roma e nel largo Carlo Felice. «Tuttavia», viene evidenziato nella delibera, «per non gravare eccessivamente sulla viabilità della zona, in considerazione dei diversi cantieri presenti, è disposta la riduzione della profondità delle tribune installate in via Roma». Questo però non porterà alla riduzione dei posti a sedere. «In considerazione della riduzione di tali tribune e dell’assenza di quella collocata all’incrocio di fronte al largo Carlo Felice, saranno recuperati i posti con una o più tribune sistemate nel Largo o nella stessa via Roma in aggiunta a quelle solite».

Il finanziamento

Per la festa e per tutti gli eventi collaterali la previsione di spesa è di oltre 632mila euro (la Regione contribuirà con uno stanziamento da 250mila euro). Nella delibera della giunta viene ipotizzata un’entrata di circa 65mila euro dalla vendita dei biglietti. Anche se i prezzi non sono stati ancora stabiliti. L’anno scorso si andava dai 20 euro di quelle piazzate in piazza Matteotti (fronte stazione ferroviaria) ai 40 di quella davanti al municipio, passando per i 30 di via Roma angolo Largo e ai 35 euro delle altre tribune presenti in via Roma. I prezzi dei biglietti per la festa di Sant’Efisio di quest’anno saranno comunicati nelle prossime settimane.

Lo scenario

Una cosa sembra essere certa: il primo maggio non ci sarà il sindaco Paolo Truzzu, che dopo la proclamazione degli eletti in Consiglio regionale si dimetterà come ha annunciato. Esattamente come accaduto cinque anni fa, nel 2019, quando l’allora primo cittadino Massimo Zedda aveva lasciato la fascia subito dopo le elezioni regionali (era candidato alla presidenza) per ricoprire il ruolo di consigliere. (m. v.)

