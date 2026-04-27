Sant’Efisio, stand sul litorale 

A Capoterra fervono i preparativi per i festeggiamenti dedicati a Sant’Efisio, uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione religiosa e popolare del paese.

Il programma si apre il 1° maggio alle 10 con l’inaugurazione delle aree ristoro e degli spazi dedicati agli espositori, che accompagneranno la giornata tra sapori e artigianato locale. Nel pomeriggio, alle 16, l’arrivo del Santo a Maddalena Spiaggia darà inizio alla suggestiva processione verso Su Loi, impreziosita dalla presenza delle traccas, dei gruppi folk e dal suono delle launeddas dell’Orchestra Popolare Sarda diretta dal maestro Orlando Mascia.

Alle 17 si terrà la Santa Messa nella chiesetta di Su Loi, seguita dalla partenza per Villa D’Orri. La serata proseguirà in un clima festoso con animazione per bambini e musica dal vivo, offrendo momenti di svago per tutte le età.

Le celebrazioni riprenderanno il 4 maggio con il rientro del Santo da Villa D’Orri a Su Loi, la messa e la successiva processione verso Maddalena Spiaggia, nuovamente accompagnata dalle launeddas. (i. m.)

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