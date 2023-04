Sant’Efisio, sindaci in processione 

Venti traccas (due in più dell’anno scorso), oltre 3500 le persone provenienti da tutta la Sardegna che sfileranno a piedi. Poi i miliziani, i quattro cavalli dell’esercito, l’enorme massa di fedeli e turisti che incorniceranno il “viaggio” del Sant’Efisio dentro Cagliari, dalla chiesetta di Stampace a quella di Giorgino dove avverrà la sostituzione del cocchio con cui comincerà il pellegrinaggio verso Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro, Pula e Nora. Si comincia martedì mattina alle 10 con i riti che anticipano la festa del primo maggio. Il via alla 367esima edizione sarà dato dall’ingresso in chiesa del cocchio di gala e, alle 11, dalla consegna della bandiera e dei gonfaloni ai miliziani. Quindi, alle 18, il nuovo passaggio della bandiera affidata al Terzo guardiano. Figura carismatica, storica, che rappresenta di fatto il vero regista della festa. L’appuntamento con la vestizione del simulacro con gli abiti di gala, cerimonia attesissima, avverrà il 29 pomeriggio alle 18, mentre la cerimonia di ornamento del simulacro con gli ex voto e la messa di intronizzazione di Sant’Efisio nel cocchio si terranno rispettivamente alle 10 e a mezzogiorno di sabato. Alle 19 la messa solenne presieduta dall’arcivescovo Giuseppe Baturi, a cui seguirà la veglia di preghiera. Ma è il primo maggio che l’appuntamento con Sant’Efisio diventa festa di popolo, con l’arrivo a Cagliari di fedeli da tutta l’Isola. Dopo le messe ogni ora a partire dalle 7 nel carcere di Sant’Efisio e la messa solenne della dell’Alter Nos delle 11, la partenza alle 12 del pellegrinaggio. «Noi dell’Arciconfraternita – spiega il presidente Andrea Loi – siamo i custodi della parte religiosa e della devozione. Deve dominare più il carattere della processione e meno quello della sfilata».

Speciale ma nel pieno pieno rispetto della tradizione. Sobria e rigorosa per rimarcare il bisogno di ripresa dopo gli anni della pandemia ma anche per ricordare i fedeli morti di Covid, gli uomini e le donne che non ci sono più a festeggiare Sant’Efisio nei giorni della 367esima edizione. In città, certo, ma anche nel lungo pellegrinaggio da Cagliari alla chiesetta di Nora.

Speciale ma nel pieno pieno rispetto della tradizione. Sobria e rigorosa per rimarcare il bisogno di ripresa dopo gli anni della pandemia ma anche per ricordare i fedeli morti di Covid, gli uomini e le donne che non ci sono più a festeggiare Sant’Efisio nei giorni della 367esima edizione. In città, certo, ma anche nel lungo pellegrinaggio da Cagliari alla chiesetta di Nora.

Ha chiesto che fosse così, l’appuntamento di quest’anno con il martire guerriero, il terzo guardiano Riccardo Rocca. Una posizione condivisa dal presidente dell’Arciconfraternita di Sant’Efisio Andrea Loi.

I numeri

Venti traccas (due in più dell’anno scorso), oltre 3500 le persone provenienti da tutta la Sardegna che sfileranno a piedi. Poi i miliziani, i quattro cavalli dell’esercito, l’enorme massa di fedeli e turisti che incorniceranno il “viaggio” del Sant’Efisio dentro Cagliari, dalla chiesetta di Stampace a quella di Giorgino dove avverrà la sostituzione del cocchio con cui comincerà il pellegrinaggio verso Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro, Pula e Nora. Si comincia martedì mattina alle 10 con i riti che anticipano la festa del primo maggio. Il via alla 367esima edizione sarà dato dall’ingresso in chiesa del cocchio di gala e, alle 11, dalla consegna della bandiera e dei gonfaloni ai miliziani. Quindi, alle 18, il nuovo passaggio della bandiera affidata al Terzo guardiano. Figura carismatica, storica, che rappresenta di fatto il vero regista della festa. L’appuntamento con la vestizione del simulacro con gli abiti di gala, cerimonia attesissima, avverrà il 29 pomeriggio alle 18, mentre la cerimonia di ornamento del simulacro con gli ex voto e la messa di intronizzazione di Sant’Efisio nel cocchio si terranno rispettivamente alle 10 e a mezzogiorno di sabato. Alle 19 la messa solenne presieduta dall’arcivescovo Giuseppe Baturi, a cui seguirà la veglia di preghiera. Ma è il primo maggio che l’appuntamento con Sant’Efisio diventa festa di popolo, con l’arrivo a Cagliari di fedeli da tutta l’Isola. Dopo le messe ogni ora a partire dalle 7 nel carcere di Sant’Efisio e la messa solenne della dell’Alter Nos delle 11, la partenza alle 12 del pellegrinaggio. «Noi dell’Arciconfraternita – spiega il presidente Andrea Loi – siamo i custodi della parte religiosa e della devozione. Deve dominare più il carattere della processione e meno quello della sfilata».

Così sarà

Ancora una volta come da tradizione. Quest’anno, vista anche la concomitanza con l’80esimo anniversario dei bombardamenti su Cagliari, ci sarà una novità. «Sessanta sindaci sardi in fascia tricolore sfileranno in processione poco prima dell’Alter Nos», ricorda per l’organizzazione, Ottavio Nieddu. «Un desiderio espresso dal sindaco Paolo Truzzu in segno di riconoscimento dei tanti cagliaritani sfollati e ospitati dalle altre comunità dell’Isola. Un momento anche per manifestare il carattere collettivo della festa di Sant’Efisio».

Canti e devozione

Saranno poi allestite cinque postazioni per garantire le informare ai fedeli dalle quali, nell’attesa del passaggio del Santo, si potranno ascoltare is goccius con le voci e le musiche di Elena Ledda e Mauro Palmas e le launeddas registrate del maestro Luigi Lai.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata