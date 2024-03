Sant’Efisio, si insedia la “guardia d’onore” 

Si avvicina la Pasqua ma, a Stampace, già si respira aria di Sant’Efisio.

Come impone una secolare tradizione, al 19 marzo, festa cristiana di San Giuseppe, si insedia ufficialmente la Guardiana, la “guardia d’onore” dell’Arciconfraternita del Gonfalone, per chiudersi in un “laico conclave” da cui uscirà eletto il Terzo Guardiano della Festa 2024, la numero 368.

Un rito semplice e dal sapore familiare.

Il drappello dei Guardiani, in abito scuro, fascia azzurra ai fianchi e medaglione al petto, compie un ampio giro della piazzetta di Sant’Efisio: una breve processione aperta dalle immancabili launeddas di Luigi Lai che si conclude in chiesa per la celebrazione della Messa.

Al termine, dopo l’invocazione alla Madonna del Riscatto, la salita al Salone confraternale una volta chiuse le porte a tutti gli estranei.

Il segno che l’elezione del Terzo Guardiano è conclusa sarà l’apertura di uno dei balconcini che si affacciano sulla piccola piazza per la proclamazione ufficiale dell’eletto e il brindisi di rito, con la piccola folla di confratelli e consorelle accolti che hanno atteso all’esterno la “fumata bianca”.

È l’inizio ufficiale della grande Festa di Maggio.

Passeranno quaranta giorni sino al 25 aprile quando avverrà il passaggio della Bandiera del Gonfalone dalle mani del Terzo Guardiano uscente, Riccardo Rocca, all’eletto di quest’anno.

Una festa che si concluderà solo un mese dopo, il 25 maggio, quando la statua del Martire d’Elia, dopo il pellegrinaggio da Cagliari a Nora e lo scioglimento del Voto, dal cocchio di gala farà ritorno nella sua cappella, al cuore della piccola chiesa di Stampace.

RIPRODUZIONE RISERVATA