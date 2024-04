Sant’Efisio, sfileranno in 2.500 

Tutti in piedi: passa Sant’Efisio. Anche perché a ’sto giro i posti a sedere non ci sono. Ora è ufficiale: il Comune “rinuncia” alle tribune, quindi in piedi si resterà sempre. In realtà, rinuncia l’unica ditta che ha partecipato alla manifestazione d’interesse, disertata perché giudicata «troppo bassa» malgrado i continui aumenti apportati dal Covid in poi. E Alessandro Cossa, dirigente del Turismo, precisa: «Nel 2019 abbiamo pagato 24,50 euro a seduta, quest’anno abbiamo offerto 43 euro ma nessuno vuole farlo. Allora abbiamo tentato un affidamento diretto, ma ci hanno chiesto 51,50 euro a seduta: troppo». E chissà che, fatta di necessità virtù, magari alla fine non sia meglio così. «Molte grandi scoperte sono state fatte per sbaglio», sospira Cossa, «speriamo che sia così anche stavolta».

Voto senza Municipalità

Disarcionati gli spettatori che quei posti in tribuna li acquistavano, a cavallo non c’è nemmeno la Giunta: Truzzu è sempre in via Roma, ma in Consiglio regionale. In sella resta il dirigente del Bilancio, Roberto Mura, ma è quella del cavallo dell’Alter Nos: prima la conferenza stampa a Palazzo Bacaredda, poi come ogni giorno al Campo Rossi, dove gli istruttori dell’Esercito gli insegnano come stare in groppa a Quarzo, il cavallo «tranquillissimo» scelto per la lunga kermesse. A coordinare l’incontro con i giornalisti è Edoardo Tocco, presidente del Consiglio comunale, «amareggiato perché non ci sarà un’amministrazione comunale quando la Municipalità scioglierà il voto nei confronti di Efis gloriosus che la liberò dalla peste, «ma ad accoglierlo saranno i cagliaritani e anche tanti turisti, compresi quelli navi da crociera».

Numeri da kolossal

I numeri, al solito, sono di tutto rispetto e li racconta il direttore artistico, Ottavio Nieddu: «Sono 85 le associazioni culturali e folkloriche coinvolte, quindi 2.500 persone a piedi in abiti tradizionali, oltre che cinque gruppi di suonatori di launeddas e sulitus (80 in tutto), 270 persone a cavallo, quattro plotoni di miliziani, cinque binomi dell’Esercito e is dottoris della Guardiania dell’Arciconfraternita di Sant’Efisio. Le traccas saranno 18.

I Comuni coinvolti

Festa di Cagliari, ma non solo di Cagliari. «Per noi, è l’inizio della stagione turistica», sottolinea il sindaco di Pula, Walter Cabasino. «Dopo ottant’anni, il Santo non entrerà più a Casa Atzori per decisione dei proprietari», si rammarica Marina Madeddu, sindaca di Villa San Pietro. «Il Santo non sarà mai solo: ci saranno punti di passaggio del testimone tra sindaci nel percorso», rivela Rebecca Scano, assessora alla Cultura di Sarroch. «Abbiamo diversi cantieri aperti, tra cui uno a La Maddalena Spiaggia, ma l’impresa farà in tempo a chiuderlo», si rallegra Beniamino Garau, sindaco di Capoterra. Volendo cercare uno slogan per un’iniziativa religiosa, ci si può ispirare ad Andrea Loi, presidente dell’Arciconfraternita di Sant’Efisio: «La Festa è sempre meno sfilata e sempre più processione». Il che, detto da chi ha in custodia il culto e l’esecuzione del Voto di Cagliari al Martire, non è trascurabile.

I fondi disponibili

La grande presenza di volontari (a partire dalle Arciconfraternite) rende la Festa di Sant’Efisio una rassegna gigante dal costo nano: «Stanziati 250mila euro di fondi comunali», conferma il dirigente Alessandro Cossa, «che la Regione rifonderà dopo aver ricevuto il rendiconto». Tutto questo, per consentire ai cagliaritani di sciogliere con grandi onori a Sant’Efisio un voto della Municipalità, e fin qui il conto emotivo, dell’anima. Poi ci sono gli incassi di ristoranti, hotel, b&b e affittacamere, e lì sono i “soldi veri”. In questo caso, dunque, l’estratto conto: a suo modo, anche quello sa commuovere.

RIPRODUZIONE RISERVATA