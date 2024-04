Sant’Efisio, sfilano i mille colori dell’Isola 

Oggi a mezzogiorno in punto, come a ogni vigilia della festa, per le mani del presidente, Primo Guardiano, e del Terzo Guardiano eletto, il simulacro di Sant’Efisio, rivestito degli abiti della festa e impreziosito dagli ori e gioielli dei fedeli, viene “intronizzato” nel cocchio di gala, salutato dall’inno “Sardae Patronus Insulae”. Le campane della chiesa e della vicina parrocchiale di Sant’Anna, a distesa, annunciano che il Santo è pronto a intraprendere il suo viaggio a Nora.

L’oro di Sant’Efisio

Ma la mattina del 30 aprile conosce, nelle prime ore, un altro rito preparatorio: l’ornamento della statua con gli ori e gli ex-voto dei fedeli. Sant’Efisio quasi “galleggia” in una nuvola rossa di garofani e composizioni floreali, come rossi sono tutti i drappeggi della chiesa, e ancora rossi i paramenti dei sacerdoti, colore dei martiri che, come Efisio, «hanno fecondato con il loro sangue la terra di Sardegna». Spetta al Terzo Guardiano, quest’anno Fabio Rais, la sistemazione dell’aureola d’oro sul capo del Santo, all’Alternos, Giovanni Ena, invece, la palma del martirio, anch’essa d’oro, nella mano sinistra, mentre la spada al Presidente Andrea Loi.

La grande festa

Sant’Efisio è festa che dura un mese esatto, dal 25 aprile al 25 maggio. La processione, grandiosa e spettacolare del 1° maggio, è solo l’inizio di questo “corteo”, scrigno aperto dei colori e dei suoni della Sardegna che, una volta lasciata Cagliari, diventerà pellegrinaggio, sommesso e commovente, sino alla chiesetta di Nora.

Una ventina le “traccas” che aprono questa “sfilata processionale”, come la definì Fernando Pilia: arrivano dal vicino contado e dall’area sulcitana, alcune ancora “a ruota piena”, sono veri musei mobili della civiltà agro-pastorale. Imponente anche quest’anno la presenza dei devoti che, a piedi e nell’abbigliamento tradizionale, precederanno il Santo: saranno oltre 2.500 e, in processione, intoneranno il rosario cantato in lingua sarda o “is gocius” in onore di Sant’Efisio. La colonna sonora sarà garantita da 80 strumentisti fra suonatori di launeddas e sulitus. Andranno a completare il grandioso corteo 270 cavalli tra cavalieri e amazzoni campidanesi, i quattro plotoni di miliziani, cinque binomi dell’Esercito, e il plotone della Guardiania dell’Arciconfraternita.

Questa edizione numero 368 passerà agli annali anche per due “vuoti”: nessuna tribuna sarà allestita lungo il percorso cittadino e, alla sera, piazza del Carmine resterà vuota e muta per il mancato allestimento della tradizionale kermesse musicale.

L’uscita del Santo

Domani, ancora a mezzogiorno, finita la Messa solenne dell’Alternos, il Santo - salutato dagli onori militari, dall’applauso dei fedeli in piazzetta e dalla cascata di fiori lanciati dai balconi della via Sant’Efisio – lascia Stampace per iniziare il suo pellegrinaggio. Il momento più toccante il passaggio in via Roma, quando il suono delle sirene delle navi in rada va a fondersi con il penetrante vibrato delle launeddas e Sant’Efisio è stretto in un abbraccio che diventa preghiera corale di un popolo. Infinite le soste e l’apertura delle antine laterali della teca dorata del Santo: in tanti depongono ai piedi del “protettori poderosu” anche solo un fiore, una piccola offerta, la foto di un congiunto, un messaggio scritto.

Launeddas, canti, gocius, rosari lasceranno il posto ai passi dei pellegrini che scorteranno il Santo in tutte le tappe del suo cammino: si rinnoveranno feste grandiose a Capoterra (unico centro della diocesi di Cagliari ad avere la parrocchia intitolata a Sant’Efisio), a Sarroch, dove il Santo passerà la sua prima notte. E quindi ancora a Villa San Pietro e a Pula, per un’infinita “ramadura” con le fragranze e i colori della primavera. Ma è il 3 la giornata centrale, lo scioglimento del Voto, con la Messa dell’arcivescovo Baturi davanti al mare di Nora e il passaggio, suggestivo e commovente, alla sera, del simulacro, a spalle dei confratelli, sui luoghi del martirio.

Videolina trasmetterà in diretta le quattro giornate del “cammino” di Sant’Efisio, dal 1° al 4 maggio, mentre domani in edicola, con il quotidiano, in omaggio verrà distribuito un inserto dedicato alla 368esima edizione della Festa di Sant’Efisio.

