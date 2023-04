Sant’Efisio, sciolto il primo voto 

Il mesto pellegrinaggio verso la Cattedrale, che esprime l’eterna gratitudine della comunità, prende le mosse, di buon mattino, dalla chiesa di Stampace. Il corteo, dopo aver attraversato il largo Carlo Felice, percorre via Manno e affronta le ripide vie di Castello. Con una sosta, che suscita forti emozioni, nella cappella del convento delle Monache Cappuccine in via Cima: un intenso momento di preghiera con le suore che hanno scelto la clausura. Dalle grate vedono Sant’Efisio e con grande trasporto si uniscono al rito.

La città nel 1793 si era affidata al Santo di fronte alla presenza minacciosa della flotta francese nel Golfo degli Angeli. L’arcivescovo Filippo Melano decide di portare in processione il simulacro di Sant’ Efisio fino al molo del porto a lui intitolato. Efis Gloriosu, anche in quell’occasione non certo favorevole, aiuta la città. L’attacco francese svanisce di fronte a una tempesta che per i cagliaritani è provvidenziale. Gli invasori alla fine vengono respinti. In tutta la vicenda è evidente, secondo i sardi, l’apporto generoso e salvifico di Efisio.

Il risveglio di Cagliari a Pasquetta. La processione del lunedì dell'Angelo è una tradizione consolidata. Un rito più intimo rispetto alla grande festa del primo maggio. I confratelli e le consorelle e tutti i devoti di Sant'Efisio hanno sciolto ancora una volta il voto.

Percorso di fede

Poi l’ascesa verso la Cattedrale. La statua non è quella del primo maggio. È il Sant'Efisio dello scultore Giuseppe Antonio Lonis, il “Caravaggio” di Stampace, spirito ribelle e anticonformista. L'ingresso nel Duomo sancisce lo scioglimento del voto. Al termine della messa celebrata dal Canonico del Capitolo metropolitano, monsignor Alberto Pala, insieme al parroco di Sant’Anna, don Franco Matta, e a don Walter Onano, che guida la parrocchia di San Giovanni Battista de La Salle a Monserrato, il simulacro, sistemato di nuovo nel piedistallo d'onore, torna a Stampace.

Verso il primo maggio

La regia del rito di Pasquetta è curata dalla Confraternita che ora ha il pensiero rivolto alla grande festa in onore di Efisio. «I riti della settimana e la processione di maggio – spiega Andrea Loi, presidente del sodalizio religioso - sono gli eventi visibili di un’attività che nell’arco dell’anno non si ferma mai. Siamo pronti a sciogliere il voto per la 367esima volta».

Loi, nella chiesa di Stampace, ha annunciato i nomi dei “collaterali” che hanno il compito di stare ai lati del cocchio durante tutto il percorso e aprire le porte, a ogni fermata, per consentire ai fedeli di depositare all'interno fiori, offerte, ex-voto e suppliche. Vengono riconfermati Angelo Mocci e Stefano Spanu che saranno affiancati da Mauro Corona. Nella piazzetta di Sant’Efisio, don Franco Matta ha anche benedetto la coppia di buoi che trasporteranno il Santo nella solenne processione dei primi giorni di maggio. I loro nomi: “No d'acquistasa” e “Chi sighisi aicci”. Saranno guidati da Sergio Satta, “carradori” originario di Domusnovas. La sua famiglia da molti anni si occupa del giogo per la festa di “calendimaggio”.

