Sant’Efisio, Rocca è il Terzo Guardiano 

Riccardo Rocca, 58 anni, sposato, tre figli, villanovese, figlio di Sergio, capo dei linotipisti dell’Unione Sarda, è il Terzo Guardiano di quest’anno. Il suo primo “assaggio” con questo ruolo apicale avvenne già nell’edizione del 2011 quando, per particolari circostanze, il Terzo Guardiano non venne eletto. Rocca fu allora nominato “portabandiera”, incaricato cioè di aprire il plotone a cavallo dei Guardiani del Santo reggendo il Gonfalone dell’Arciconfraternita.

A Stampace, la solennità di San Giuseppe (quest’anno posticipata al lunedì perché coincideva con la 5ª domenica di Quaresima) riveste un significato particolare. Perché è la giornata che dà inizio alla grande festa di Maggio di Sant’Efisio - giunta quest’anno all’edizione 367 - con un rito di insediamento che ne consacra l’avvio ufficiale.

Alla sera, dopo la celebrazione della Messa, nella chiesa del Patrono, si procede infatti all’elezione del Terzo Guardiano, di colui che sarà il vero e proprio “regista” del mese di festeggiamenti in onore del “Protettori poderosu” che, dal 25 aprile, si chiuderanno il 25 maggio.

Una singolare coincidenza

Dovette aspettare due anni prima della sua prima investitura ufficiale: era il 2013, ricorrevano i 70 anni dalla drammatica edizione della Sagra con il Santo portato a Nora fra le bombe e la città distrutta. Dieci anni esatti dopo, ed ecco la seconda chiamata nell’80esimo anniversario di quei giorni.

Le sue prime parole

«Il primo pensiero», queste le sue prime dichiarazioni appena eletto «va sicuramente alle vittime dei bombardamenti del 1943. Torneremo a fare una festa “in grande”, dopo gli anni bui del Covid, ma senza sfarzi e all’insegna della serenità e della sobrietà. Assumo questo incarico portando con me il ricordo di tante persone care, in famiglia e in seno all’Arciconfraternita, che non ci sono più, strappate da questa moderna pestilenza. Più che mai l’intercessione e la protezione di Sant’Efisio mi saranno di guida e conforto per tutta la durata della festa».

Eleganti e impeccabili, abito scuro di circostanza, fascia azzurra ai fianchi e croce d’oro confraternale al collo, i membri della Guardiania – corpo scelto di una trentina di confratelli - si sono chiusi in un laico “conclave”, nel salone al primo piano della Piazzetta. Sbarrato il portone, si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto. Una piccola folla, da basso, attendeva il responso. E come vuole la tradizione, è stato il presidente Primo Guardiano, Andrea Loi, al suo fianco Riccardo Rocca, ad aprire i balconi e ufficializzare la nomina del Terzo Guardiano.

Domani l’Alternos

Manca solo, a completare il quadro della dirigenza della Festa, la nomina dell’Alternos, il rappresentante della Municipalità e del voto espresso nel 1652. Sarà il sindaco Paolo Truzzu, nel corso della seduta consiliare di domani, a sciogliere le riserve e ufficializzarne il nome. Dopo quelle di Raffaella Lostia e Viviana Lantini, si parla di tre candidature, ma tutte maschili.

