Sant’Efisio, Rais è il Terzo Guardiano 

Da Villanova a Stampace. Da Riccardo Rocca a Fabio Rais.

Il Gonfalone di Sant’Efisio torna nelle mani di uno stampacino chiamato a dirigere la “cabina di regia” dell’edizione numero 368 della Festa di Maggio.

Famiglia legata a doppio filo con l’Arciconfraternita, quella di Fabio Rais: il padre Pino - scomparso prematuramente - anche lui storico membro della Guardiania, la madre Annarella, per anni Priora delle consorelle, tra cui la figlia Ilaria; poi il fratello Filippo, già Terzo Guardiano nella tragica edizione del 2021, la numero 365, segnata dal Covid.

Elezione scontata

Rais, 43 anni a giugno, uno degli ultimi giovani a entrare nella Guardiania, era l’unico candidato a ricoprire il delicato incarico di “regista” della Festa grande di Maggio. L’elezione del Terzo Guardiano è un rito minore, quasi privato, che si svolge tutto nel cuore di Stampace, fra la piazzetta, la chiesa e il salone confraternale.

Scorta d’onore del Santo, un tempo la Guardiania era composta, in larga parte, dai notabili cittadini, non a caso chiamati “is dottoris”. Ancora oggi precedono il Santo a cavallo, impeccabili nel loro frac, cilindro e guanti bianchi, fascia azzurra ai fianchi e medaglione d’oro al collo.

Conclave laico

Ieri sera, solennità di San Giuseppe, in abito scuro, i Guardiani dopo una breve processione nella piazzetta, al suono delle launeddas sono entrati in chiesa per la celebrazione della Messa. Al termine, chiuse le porte, a scrutinio segreto si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto. Sotto i balconi della sede confraternale una piccola folla ad attendere l’annuncio ufficiale.

Erano passate da poco le 20 quando il presidente e Primo Guardiano dell’Arciconfraternita, Andrea Loi, spalancato il balcone ha annunciato l’avvenuta elezione. Attorno a Fabio Rais, emozionato sino alle lacrime, anche gli ultimi suoi predecessori, Riccardo Rocca, il fratello Filippo, Bruno Casti.

Passaggio di consegne

Sarà proprio Riccardo Rocca, il prossimo 25 aprile, nel corso di una solenne cerimonia, davanti alla cappella di Sant’Efisio nella chiesa di Stampace, a consegnare all’eletto di quest’anno la Bandiera del Gonfalone. Da quel momento, e per un anno intero, sino al 25 aprile del 2025, sarà Fabio Rais a guidare il drappello dei Guardiani di Sant’Efisio impugnando lo stendardo dell’Arciconfraternita del Gonfalone, il simbolo del comando e della guida, in tutte le cerimonie ufficiali. A cominciare dalla Messa del 30 aprile quando le sue mani stringeranno la statua del Santo per essere intronizzato nel carro di gala, sistemato al centro della navata. Solo la prima di una serie di emozioni che resteranno indelebili. Perché essere Terzo Guardiano, ha detto con un filo di voce, «è un onore che resta per tutta la vita».

