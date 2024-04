Sant’Efisio, per ora solo posti in piedi 

Il primo indizio lo fornisce, indirettamente, l’addetta alle vendite del Box office: «Per i biglietti per la festa di Sant’Efisio bisogna chiamare la settimana prossima». Dopo il 15 aprile, quindi. Quando mancheranno appena due settimane. Poi, sulla pagina delle gare d’appalto del Comune, leggendo l’avviso (scaduto lo scorso 19 marzo) per il servizio di montaggio e smontaggio delle tribune si scopre che quel servizio non è stato assegnato: la gara da 86mila euro, infatti, è andata deserta. E il successivo tentativo dell’amministrazione comunale di affidare il servizio con “affido diretto” si è rivelato economicamente insostenibile. Risultato: quest’anno, salvo soluzioni in extremis (il Comune continua a provarci ma è una corsa contro il tempo), la festa di Sant’Efisio si potrebbe svolgere senza tribune (e senza i 1.876 posti a sedere previsti).

Tutti in piedi

Proprio come nel 2020 e 2021 (edizioni 364 e 365), quando il Santo Martire Guerriero sfilò in processione senza tribune e senza pubblico per via del Covid che imponeva il distanziamento; quest’anno, invece, sarà normalmente tra la gente, ma fedeli, turisti e “autorità” assisteranno tutti in piedi perché qualcosa il bando di gara è andato deserto. «Speriamo fino alla fine che si riesca ad avere le tribune», dice il presidente del Consiglio Edoardo Tocco, che questa mattina rappresenterà l’amministrazione nella conferenza stampa in cui verranno illustrati gli eventi dell’edizione numero 368. «Mi dispiace perché dovremmo dare alle persone la possibilità di vedere il Santo pagando cifre modeste e moderate. Invece alla fine questa situazione si ripercuote sulla collettività», aggiunge.

Il bando

Sant’Efisio, che quest’anno si annunciava come un’altra edizione record con stanze di b&b e hotel già pieni a fine marzo, comincia con un pasticcio. Inizio difficile, percorso a ostacoli. Tutto parte con la base di gara prevista dagli uffici per le tribune: 86mila euro, «troppo pochi rispetto a un servizio che quest’anno, “colpa” dei cantieri, avrebbe dovuto subire una rimodulazione sulla conformazione», racconta una fonte ben informata di Palazzo Bacaredda. Devono averla pensata così anche le imprese che per questo motivo hanno disertato la gara (che scadeva il 19 marzo scorso). Con appena 40 giorni di tempo, l’amministrazione ha cercato un’altra soluzione: affido diretto attraverso le imprese presenti su SardegnaCat, il sistema di negoziazione digitale che consente alle pa di sottoporre richieste di offerta a fornitori abilitati. Soluzione troppo costosa: giusto per avere un’idea, se il Comune avesse chiuso la trattativa con affido diretto avrebbe dovuto far pagare i biglietti tra i 70 e gli 80 euro l’uno, quando lo scorso anno i ticket più cari (in via Roma, per intendersi) non sfondavano quota 40.

Il nodo del bilancio

Trovare una soluzione, al momento, sembra un’impresa: in via ipotetica, l’amministrazione potrebbe decidere di superare il “limite” economico degli 86mila euro e affidare il servizio per una cifra molto più elevata. L’unica strada percorribile sarebbe (sempre in teoria) quella di creare un debito fuori bilancio che poi toccherebbe al prossimo Consiglio “ratificare”. Ma con il Comune che sta aspettando il commissario, arriverà la prossima settimana, e senza un bilancio approvato, chi si assume questa responsabilità politica? Considerato il momento, sembra difficile che qualcuno possa farlo. Ecco perché per il momento, per la festa di Sant’Efisio del Primo maggio, ci sono solo posti in piedi.

