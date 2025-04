Il grande giorno sarà giovedì prossimo, Primo maggio, quando Cagliari accoglierà decine di migliaia di devoti (e quasi tremila persone che sfileranno in abito tradizionale) per la 369esima Festa di Sant’Efisio. Nel frattempo la città ha già aperto le porte ai turisti che, complice il lungo “ponte”, hanno occupato hotel e b&b. Zedda: una festa religiosa ma anche un’occasione per mostrare le nostre tradizioni ai vacanzieri in città.

