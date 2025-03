Sant’Efisio orfano del Terzo Guardiano 

C’era da eleggere il Terzo Guardiano, il “capitano” della scorta d’onore del Santo, leader del plotone in frac e cilindro, guardia nobile da secoli del Martire pellegrino da Cagliari a Nora. Ma dal laico conclave della piazzetta stampacina arriva un’inaspettata fumata grigia. Il balcone del salone resta chiuso. Nessun annuncio: quest’anno non ci sarà un Terzo Guardiano eletto. La Bandiera del Gonfalone sarà portata in processione dal presidente dell’Arciconfraternita, nonché Primo Guardiano, Andrea Loi. Poche parole per dare un senso a questa novità: «Sarà l’intera Arciconfraternita, per questa edizione Giubilare del Voto, a farsi carico di tutta l’organizzazione della Festa, un segno di unità e di condivisione».

Non è la prima volta che la Guardiania scorterà il Santo senza una sua guida interna: era già successo nel 2020, nella prima delle drammatiche edizioni in piena emergenza Covid, con l’allora presidente Giancarlo Sanna e, prima ancora, con Riccardo Rocca nel 2011, presidente Fabrizio Pau.

Nessuna candidatura

Una soluzione prevista dagli statuti dell’Arciconfraternita qualora non ci fosse, come quest’anno, alcuna candidatura per il prestigioso incarico: che, di diritto, viene quindi ricoperto dal Primo Guardiano o da un suo delegato. Per questa edizione, dunque, la regia dell’evento è nelle mani della “banca” dell’Arciconfraternita (formata da presidente, segretario e tesoriere) su ampia delega del Consiglio.

Eleganti, abito da cerimonia, fascia blu ai fianchi e medaglione confraternale al collo, la Guardiania è formata da una dozzina di “montanti”, abilitati cioè a scortare sant’Efisio a cavallo al mattino del 1° e alla sera del 4 maggio. In tutto, con anziani e “decani” sono una ventina quelli che, chiusi in un laico conclave, avrebbero dovuto eleggere il loro leader di quest’anno. Dopo la Messa delle 19,30, officiata dal cappellano don Mario Ledda, è bastata una velocissima riunione cui è seguito l’annuncio, accolto con sorpresa e smarrimento dai confratelli e consorelle presenti.

Fra poco più di un mese, alla sera del 25 aprile, l’inizio ufficiale della Festa: una lunga vigilia, quest’anno resa ancor più piena e faticosa dalla concomitanza con una Pasqua particolarmente “alta”, il 20 aprile. Questo significa che fra Settimana Santa, con tutti i suoi riti, e processione votiva di maggio, le “uscite” di sant’Efisio si susseguiranno quasi senza sosta: dal Giovedì Santo, per il “giro delle sette chiese” al mattino del lunedì di Pasqua, per la processione in Cattedrale e, appena una settimana dopo, per il grandioso pellegrinaggio dal 1 al 4 maggio.

