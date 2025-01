Sant’Efisio, oggi si celebra il martirio 

Oggi si celebra il “Dies Natalis” di Sant’Efisio, la ricorrenza del martirio del “protettori poderosu”, avvenuto nel 303 d.C. nella spiaggia di Nora.

Alle 18 una suggestiva processione accompagnerà il simulacro del santo realizzato nel Settecento da Giuseppe Antonio Lonis, lungo le vie di Stampace. A seguire, alle 19 nella chiesa di Sant'Efisio si terrà la santa messa presieduta dall’arcivescovo Giuseppe Baturi.

Da domani a mercoledì prossimo, ogni giorno alle 18,30 è in programma la recita del santo rosario seguito dall’Inno al santo e alla benedizione eucaristica.

Palazzo Bacaredda

Sabato, invece, a Palazzo Bacaredda, la Pro loco città di Cagliari e l'associazione di rievocazione storica Memoriae Milites di Cagliari presenteranno per il terzo anno consecutivo “Storia e martirio di Sant'Efisio”.

La rappresentazione, patrocinata dall'Amministrazione comunale, avrà luogo alle 18 nel cortile del Municipio, in via Roma.

I rievocatori dell'associazione Memoriae Milites, in collaborazione con i Cavalieri dell'antica locanda di castello di Cagliari, riporteranno le lancette del tempo indietro nella Sardegna del quarto secolo, provincia Romana, all'epoca dell'imperatore Diocleziano e faranno rivivere la storia di Efisio, generale dell'esercito imperiale, la sua conversione al cristianesimo, il processo a Karales e il suo martirio a Nora in una suggestiva rievocazione. L'ingresso è libero e gratuito.

