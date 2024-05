Sant’Efisio nei luoghi del martirio 

Non lo hanno lasciato solo neppure per un minuto: per tutta la giornata, ieri, il simulacro di sant’Efisio ha accolto le migliaia di fedeli che, dalle prime ore del mattino sino al tramonto hanno affollato la chiesetta di Nora. Con la processione in spiaggia verso gli scavi archeologici e il ritorno a Pula a lume di candela, si è concluso il terzo giorno dei festeggiamenti in onore del Martire Guerriero.

La giornata è cominciata con la messa sul sagrato di Nora celebrata dall’arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi, alla quale – nonostante il forte vento – hanno partecipato numerosi fedeli. Ma il via vai di pellegrini non si è interrotto neppure nelle prime ore del pomeriggio: un flusso costante ha raggiunto la chiesetta giusto per restare qualche istante davanti al simulacro, o accendere un cero. Nella cripta l’aria si fa quasi rarefatta: a rompere il silenzio del sancta sanctorum del culto di Efisio, solo il crepitio delle candele, e quelle preghiere recitate sottovoce.

I racconti dei devoti

Per Barbara Dessì, di Sarroch, la festa riveste un valore particolare: «Sono legata a sant’Efisio per due motivi. Sono nata il 1°maggio, giorno in cui cominciano le celebrazioni, un aspetto che mi ha sempre dato gioia. Inoltre a sant’Efisio era molto devota mia madre, che oggi non c’è più». Igor Melis ha quasi 50 anni e porta avanti una tradizione di famiglia: «I miei genitori – racconta – non ci sono più. Quando ero bambino Nora era una tappa fissa. Ogni anno vengo qui e porto le rose più belle del mio giardino, in questo modo mi sento ancora più vicino ai miei cari». Anche per Tonio Concas il piccolo tempio che si affaccia sul mare è una tappa fissa: «Come da tradizione, la mia famiglia addobba la strada di casa per il passaggio del santo, per noi è un appuntamento irrinunciabile. Ogni anno, anche se per pochi minuti, non posso fare a meno di venire a salutare il santo nella chiesetta di Nora».

Per assistere alla processione in spiaggia accorrono fedeli da tutto l’hinterland cagliaritano, come Luigi Piano, arrivato da Selargius: «Sinceramente – racconta – è la prima volta che vengo. Assistere di persona a questi riti è davvero emozionante». Silvia Piga, Greca e Gemiliana Manunza e Carmela Cau arrivano da Sestu: negli ultimi trent’anni solo la pandemia le ha tenute lontane da Nora: «Cosa abbiamo chiesto a sant’Efisio? Lo abbiamo pregato di intercedere per quello che sta accadendo nel mondo, ci sono troppe guerre e tanta sofferenza. Inoltre gli abbiamo chiesto di indicare la strada giusta ai giovani, affinché non si perdano lungo il cammino». Marisa Piccioni, Marcellina Deidda e Adelaide Pisu arrivano Maracalagonis e Monserrato, e ammettono di non aver mai assistito dal vivo ai riti religiosi che si tengono a Nora: «Non eravamo mai venute, al massimo abbiamo visto la processione sulla spiaggia in tv, la messa celebrata la mattina da monsignor Baturi è stata davvero toccante».

La fiaccolata

La processione sulla spiaggia è forse il momento più intimo ed emozionante del penultimo giorno di sant’Efisio a Pula: dopo il tramonto, la fiaccolata che riporta il simulacro nella parrocchia di Pula.

Questa mattina riprenderà il lungo cammino di rientro, che toccherà in maniera più fugace le tappe dell’andata, e la gioia del primo giorno lascerà spazio alla malinconia per dover attendere un intero anno il ritorno di Efisio.

