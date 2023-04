«Sant’Efisio mi ha ridato la serenità» 

Una devozione fortissima nata nel 2003, dopo anni come volontario nella protezione civile durante la festa del primo maggio. «A Sant’Efisio ci si avvicina per una grande gioia o un grande dolore. Io, purtroppo, ci sono arrivato per un grande dolore. Succede, però, che Lui ti apre le porte e ritrovi la serenità che avevi perso in quel momento», spiega commosso.

«Quando l’ho fatto per la prima volta ricorreva il settantesimo anniversario dei bombardamenti su Cagliari, oggi ricorre l’ottantesimo anno delle bombe sulla città e io, ironia della sorte, ricopro ancora una volta questo ruolo. Nel 2011, però, sono stato scelto anche come portabandiera».

Nel 2013 è stata la sua prima volta, ora, dieci anni dopo, è ancora lui il regista dell’edizione numero 367 della festa di Sant’Efisio: Riccardo Rocca, 58 anni, è il Terzo Guardiano, colui che ha sulle spalle i festeggiamenti religiosi in onore del santo martire.

«Quando l’ho fatto per la prima volta ricorreva il settantesimo anniversario dei bombardamenti su Cagliari, oggi ricorre l’ottantesimo anno delle bombe sulla città e io, ironia della sorte, ricopro ancora una volta questo ruolo. Nel 2011, però, sono stato scelto anche come portabandiera».

La fede

Una devozione fortissima nata nel 2003, dopo anni come volontario nella protezione civile durante la festa del primo maggio. «A Sant’Efisio ci si avvicina per una grande gioia o un grande dolore. Io, purtroppo, ci sono arrivato per un grande dolore. Succede, però, che Lui ti apre le porte e ritrovi la serenità che avevi perso in quel momento», spiega commosso.

La nomina, secondo tradizione, è avvenuta lo scorso 19 marzo, al tramonto del giorno di San Giuseppe. Rocca ha preso il testimone da Bruno Casti, Terzo Guardiano nel 2022. «Anche se conosci già i meccanismi e sai come funziona l’emozione c’è sempre ed è la stessa della prima volta. È la Guardiania a scegliere, dopo essersi riunita a porte chiuse, il Terzo Guardiano. Io sono stato eletto con le cosiddette percentuali bulgare, è una bella iniezione di fiducia da parte dei Confratelli».

L’emozione

Durante la riunione, il candidato a ricoprire il ruolo aspetta l’esito della votazione in piazzetta Sant’Efisio, a Stampace, circondato da una piccola folla di fedeli. «Sant’Efisio è fatta anche di piccole tradizioni, piccoli gesti che non tutti conoscono – spiega -. Dalla finestra del salone confraternale la Guardiania mi ha invitato a raggiungerli e mi hanno annunciato la scelta fatta: applausi e congratulazioni dei confratelli, non sono mancati. Lo stesso affetto l’ho ricevuto dai fedeli che hanno aspettato sotto la finestra la notizia».

Il ruolo

Il Terzo Guardiano è il vero regista della Festa, lui è il principale responsabile dell’organizzazione. A cavallo, con il gonfalone e scortato dalla Guardiania, andrà a prendere l’Alter Nos al palazzo civico per portarlo nella chiesetta stampacina e dare così inizio alle celebrazioni in onore del martire glorioso. «La nostra è una confraternita molto strutturata, che tra gli altri funzionari ha anche il prefetto delle processioni con i suoi aiutanti. Ognuno ha il proprio compito che ripete ogni anno, sappiamo già quali sono i meccanismi. Insomma più che coordinare, devo verificare che tutti i tasselli siano a posto».

L’importanza dei tempi

Importantissimo, però, è rispettare i tempi: il voto di Sant’Efisio, infatti, deve essere sciolto entro la mezzanotte del 4 maggio. «Nel corso degli anni abbiamo visto crescere la folla in maniera esponenziale – conclude -, durante le tappe non possiamo presentarci e scappare, ma è giusto dare a tutti la possibilità di rendere omaggio al Santo. Così i tempi si dilatano sempre di più: da una parte ne siamo felici, dall’altra preoccupati. Ma siamo sempre riusciti miracolosamente a sciogliere il voto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata