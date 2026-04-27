Sant’Efisio: le traccas no, il cocchio (forse) sì 

La decisione era attesa per ieri. Forse arriverà oggi. Al più tardi domani: ma, salvo novità dell’ultim’ora, sarà la conferma di quanto si profila nelle riunioni tra Asl e Regione. Cioè, una deroga per utilizzare i buoi per la grande Festa di Sant’Efisio. Solo quelli che traineranno il cocchio, però. Non anche gli altri per le tradizionali traccas, i carri tradizionali decorati che sfilano con gruppi folkloristici e rappresentanze dei paesi. La Regione ha chiesto ieri un parere al ministero della Salute, oggi dovrebbe arrivare la risposta (dopo aver interpellato anche la commissione europea). Si profila, quindi, un’ipotesi di compromesso che dovrebbe salvare il giogo che trasporterà il cocchio con il simulacro ma non i carri decorati che «hanno comunque un ruolo identitario, dal momento che rappresentano il viaggio ideale dei fedeli verso Nora», spiega Ottavio Nieddu, direttore artistico della Festa di Sant’Efisio.

Cosa accade

A tre giorni dall’inizio della Festa, se non saranno Asl e Regione a vietare l’utilizzo dei buoi per le traccas (oggi alle 10.30 riunione in Prefettura anche con il Comune per mettere a punto gli utltimi dettagli della Festa), potrebbero essere gli stessi allevatori a rinunciarci. Perché con tempi così stretti, riuscire ad allestire le traccas sembra quasi impossibile; senza considerare anche i costi che bisogna sostenere per “vestire” a festa i buoi (oltre 500 euro) col rischio che tutto venga annullato.

Dopo lo scoppio dei nuovi focolai (tre nel Sarrabus che hanno imposto l’abbattimento di 190 capi) è scattata la quarantena per evitare la diffusione del virus. Le regole sono chiare: nel raggio di 50 chilometri in linea d’aria da un allevamento contagiato non possono essere movimentati bovini. Cagliari rientra in quei 50 chilometri, da qui da giorni si studiano soluzioni per evitare la diffusione della malattia e, possibilmente, salvare anche la Festa di Sant’Efisio.

Le garanzie

L’esito dei test sierologici sui capi ordinati dalla Asl è arrivato ieri, ma le autorità prendono ancora tempo per sciogliere la riserva sulla quarantena: per il momento il divieto di movimentazione finisce il 30 aprile ma si fa sempre più strada la possibilità che possa essere prolungato. La prudenza resta massima. Nessuno vuole assumersi decisioni affrettate su un tema così delicato, sia per la tutela del patrimonio zootecnico sia per il valore identitario della festa. La dermatite bovina ha già provocato forte preoccupazione tra allevatori, ecco perché qualsiasi apertura dovrà essere accompagnata da protocolli rigidissimi: tracciabilità degli animali, certificazioni veterinarie, monitoraggio prima e dopo l’evento, percorsi controllati, esami del sangue su Ti Stimu e Po cantu bivu, i due buoi della famiglia Etzi di Pula che traineranno il cocchio.

L’attesa

La decisione finale arriverà nelle prossime ore, quando i tavoli tecnici completeranno le ultime verifiche. Nel frattempo la macchina organizzativa continua a lavorare su più scenari: via libera totale, deroga parziale oppure processione senza buoi (la meno probabile, in questo momento). L’ipotesi oggi più concreta, come detto, oggi è quella intermedia: sì ai buoi per il cocchio di Sant’Efisio (appena resturato a tempo di record), no alle traccas. «Aspettiamo la decisione finale», dice Andrea Loi, presidente dell’Arciconfraternita del Gonfalone. «Fino alla fine restiamo ottimisti, poi si valuterà. Un fatto è certo: anche quest’anno il voto sarà sciolto».

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