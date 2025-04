Sant’Efisio, la tracca quartuccese compie trent’anni 

È un Sant'Efisio speciale quello di quest'anno per Quartucciu. La tracca del paese compie infatti trent'anni. Ad allestirla, sin dall'inizio, è il Comitato Tracchista Quartuccese, formato da uomini e donne che all'epoca erano poco più che trentenni.

«Ognuno, con le proprie competenze, collabora con tanta dedizione e devozione verso il Santo», spiega Vilma Atzeni, una dei membri del comitato. «C’è chi fa i lavori di falegnameria per la messa a punto del carro verificandone lo stato, chi di tappezzeria, poiché viene realizzato un arredo interno con tappeti antichi sardi e chi si occupa di sistemare gli attrezzi dei contadini e tutto ciò che consentiva a suo tempo ai pellegrini di affrontare il pellegrinaggio. Alla fine si aggiungono i fiori, che quindi sono gli ultimi a essere posizionati in modo che per il giorno della festa siano freschi. Di questo ci occupiamo noi donne».

L’esponente della minoranza in Consiglio comunale, Michela Vacca, ha fatto una proposta alla Giunta: «Concedere finanziamenti economici al comitato per sostenerli in modo tale che la tradizione venga portata avanti ancora per molto tempo e fornire loro un luogo adatto dove lavorare sulla tracca, perché attualmente sono ospiti di una di una nostra concittadina».

