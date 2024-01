Sant’Efisio, la prima processione 

Quando la statua di Sant’Efisio, elmo spada e piumaggio colorato, lascia la sua chiesa di Stampace il silenzio è rotto dal vibrato delle launeddas e dai rosari cantati in lingua campidanese.

Un lungo corteo, composto e orante, passa per le strette strade di Stampace prima di tuffarsi nel Corso e, dall’arco di Palabanda, fare rientro nel piccolo tempio del Santo, addobbato di rosso come vuole questa secolare tradizione. Ci sono le storiche confraternite del centro storico, i bianchi cantori della Solitudine di San Giovanni e del Santo Crocifisso di San Giacomo, con loro anche confratelli e consorelle della Madonna d’Itria di Sant’Antonio di via Manno. E ancora numerosi gruppi arrivati dal vicino Campidano nel loro abito della tradizione a scortare il Martire di Elia in questa sua prima processione dell’anno.

Il 15 gennaio del 303 è la festa liturgica del patrono della diocesi di Cagliari che fa memoria di quel 15 gennaio del 303 quando, come riporta la “Passio”, Efisio - prima di essere consegnato al carnefice – chiese di poter elevare al Cielo un’ultima preghiera, invocando da Dio la benedizione e l’imperitura protezione alla città di Cagliari.

Una festa che affonda le sue radici nei primi secoli dell’era cristiana, all’epoca delle spietate persecuzioni romane: la testimonianza di tanti martiri, da Efisio ai turritani Gavino, Proto e Gianuario, consolidò la fede dei sardi, fecondata dal sangue di questi araldi del primo cristianesimo. Martirizzato “in loco qui dicitur Nuras”, scrive ancora il presbitero Marco, lì sorse una piccola chiesa che, già nel 1089, divenuta santuario, fu concessa dal Giudice Costantino Salusio ai Monaci Vittorini di Marsiglia.

La folla

Una grande folla, di anno in anno sempre crescente, che non ha voluto mancare al solenne Pontificale presieduto dall’arcivescovo monsignor Giuseppe Baturi. «Siamo in cammino, assieme ai nostri santi, perché testimoni, perché pellegrini, perché grati e riconoscenti come oggi lo siamo nei confronti di Sant’Efisio», ha detto il vescovo nella sua omelia.

Inizia ora, per l’Arciconfraternita del Gonfalone, il cammino verso la grande festa votiva di inizio maggio. Prima tappa sarà il 19 marzo, festa di San Giuseppe, con l’insediamento della Guardiania e l’elezione del Terzo Guardiano, “regista” dei festeggiamenti di maggio. Quindi le altre processioni di Efisio alla sera del Giovedì santo e al mattino del Lunedì di Pasqua. Poi sarà festa grande, con il passaggio della Bandiera dal Terzo Guardiano uscente all’eletto di quest’anno il 25 aprile, quindi la Vestizione e l’ornamento con gli ex voto dei devoti prima dell’inizio della processione votiva diretta a Nora.

