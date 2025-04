Sant’Efisio, la piccola rivoluzione del traffico: da giovedì chiude il tratto basso di via Angioy 

Cambia la circolazione da giovedì 17 aprile e sino al 6 maggio. L’ordinanza dirigenziale, la numero 854/2025 consultabile sul sito del Comune, riorganizza la circolazione per preparare alle celebrazioni di Sant’Efisio.

La piccola rivoluzione scatta alle 20 di questo giovedì, nel tratto di via Angioy compreso tra le vie Roma e Crispi, dove sarà intanto vietata la sosta di auto e moto, ad esclusione dei mezzi autorizzati. Le vetture e le due ruote che verranno lasciate nella zona indicata saranno rimosse. Nello stesso spazio urbano, durante gli stessi giorni, non è ammesso nemmeno il transito. Anche il marciapiede, lato Palazzo civico, sarà inaccessibile.

L’ordinanza è stata emanata dal servizio Mobilità, infrastrutture viarie e reti. Nella parte bassa di via Angioy saranno stoccate le transenne con cui nei giorni della festa di Sant’Efisio verrà delimitato il percorso della processione. Dalle 24 del 6 maggio, dopo il ritorno del santo a Cagliari, via Angioy sarà liberata e lungo l’intero tratto della strada circolazione e sosta potranno riprendere regolarmente. Idem sul marciapiede di via Roma.

Questa del 2025 è la 369° festa di Sant’Efisio, il cui patrimonio musicale ed etnografico è univocamente riconosciuto in tutta la Sardegna come il più rappresentativo, per ricchezza e partecipazione. Dall’intera Isola arrivano a Cagliari gruppi folk e associazioni culturali. La processione è sempre preceduta dal passaggio delle tracas, i grandi carri trainati da un giogo di buoi.

