Sant’Efisio, la festa inizia domani 

È un antico cerimoniale quello che si ripete, ogni 19 marzo, nell’antica chiesa di Sant’Efisio a Stampace: domani si insedia la Guardiania e viene eletto il Terzo guardiano. In altre parole, è l’inizio ufficiale della grande Festa di maggio che quest’anno celebra la sua edizione numero 369.

Concomitanza col Giubileo

Le celebrazioni dureranno un mese intero, il “mese efisiano”, dal 25 aprile al 25 maggio, segnati quest’anno dalla concomitanza con il Giubileo indetto da Papa Francesco. Tema: i “Pellegrini di speranza”. «È dall’inizio dell’anno», dice Andrea Loi, presidente dell’Arciconfraternita di Sant’Efisio, «che cerchiamo di coniugare i temi del Giubileo con la spiritualità del nostro sodalizio, ad esempio con la celebrazione dei Primi Vespri ogni sabato di Quaresima nella nostra chiesa». Il tema della speranza, poi, ben si sposa con la devozione al Patrono della diocesi. «Cagliari, nella sua storia, ha sempre sperato in Sant’Efisio che mai ha fatto mancare ai sardi vicinanza e intercessione».

Il rituale

Sarà la Guardiania, il corpo scelto dei confratelli, in collaborazione con le consorelle e i confratelli, a farsi carico del complesso rituale che scandisce le tappe dello scioglimento del voto, risalente al 1652, per impetrare la grazia della liberazione dalla peste. Eleganti ed impeccabili, nel loro frac nero, con cilindro e fascia azzurra ai fianchi, per la gente di Cagliari sono “is dottoris”, imponenti e austeri nella loro orgogliosa compostezza. Scorta d’onore a cavallo, precedono il Santo nel suo passaggio in città fino alla Semoleria, nel viale La Playa, in uscita del corteo da Cagliari, quando inizia il vero pellegrinaggio religioso verso Nora. Seguiranno ancora il Santo in tutte le soste del viaggio, nei quattro giorni di spostamenti fino alla sera del 4 maggio quando, a cavallo in frac e cilindro, accompagneranno Sant’Efisio nuovamente a Stampace.

Le funzioni

La Guardiania, dopo l’insediamento, ha come primo compito quello di eleggere tra le proprie fila il Terzo guardiano. È un incarico che dura tutto un anno ma che ha il suo momento “di fuoco” dalla data della sua elezione sino alla fine dei festeggiamenti di maggio. Ancora prima di ricevere la Bandiera del Gonfalone dal suo predecessore, nel pomeriggio del 25 aprile, il Terzo guardiano è il vero e proprio “regista” dell’evento: deve preoccuparsi degli aspetti formali, logistici e di rappresentanza, ma anche spirituali in una “macchina organizzativa” complessa e articolata com’è la Festa di Sant’Efisio. Il cuore di tutto è la piccola piazza nel cuore di Stampace. «Non è un caso che ogni anno i festeggiamenti abbiano il loro inizio in chiesa», commenta monsignor Mario Ledda, oggi Cappellano dell’Arciconfraternita «e in chiesa si concludano, il 25 maggio, dopo un mese intero di devozione in onore del Santo Patrono. Perché è qui, solo qui, il vero senso della Festa».

