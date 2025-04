Sant’Efisio, la festa è ufficialmente iniziata 

Le grandi ruote della carrozza di gala lasciano la buia cocchiera, dove è rimasta nascosta per quasi un anno, alle dieci in punto. Le mani dei due “collaterali”, Omar Marras e Mauro Busonera, aiutati da altri confratelli, provvedono a trasferire il carro di sant’Efisio al centro della chiesa.

Un breve momento di preghiera e il canto dei “gocius” siglano l’inizio ufficiale dei festeggiamenti dell’edizione numero 369 dello scioglimento del Voto. A seguire, la consegna ufficiale degli stendardi - da quest’anno nuovi di zecca - ai miliziani di Stampace, Marina e Villanova: raffigurano sant’Anna, sant’Eulalia e san Giacomo, rispettivamente patroni dei tre antichi rioni dal quali provenivano le storiche milizie.

Il mese efisiano

È la prima di una serie di cerimonie, un tempo rigidamente private e gelosamente riservate a pochi privilegiati, che - oramai aperte a una platea sempre più vasta - scandiranno, in un crescendo di fede e di emozioni, le ultime giornate di aprile, lunga vigilia dell’evento di maggio. Perché da ieri, 25 aprile, è iniziato un vero e proprio “mese efisiano” che avrà il suo culmine nella terza giornata del pellegrinaggio, a Nora: quando, tenendo fede all’antica promessa, ancora una volta, il Santo sarà stato accompagnato al luogo del suo martirio e il Voto potrà dirsi sciolto.

Seguiranno ancora, ma ormai non ci saranno più le grandi folle festanti, fino al 22 maggio, novenari e triduo conclusivo delle celebrazioni votive: il carro di gala tornerà nella sua angusta cocchiera, la secentesca statua di Efisio nella sua cappella, dentro la nicchia foderata di rosso velluto, e tutto si concluderà - alla sera del 25 maggio - con una breve, commovente processione di ringraziamento dietro il Santissimo Sacramento per le strette strade di Stampace.Nella serata di ieri, a completare il cerimoniale, il passaggio del Gonfalone dalle mani del Terzo Guardiano uscente, Fabio Rais, in quelle di Andrea Loi, presidente e Primo Guardiano dell’Arciconfraternita. Sarà lui, in questa veste, a guidare la Guardiania dal momento che non è stato possibile eleggere un Terzo Guardiano per l’edizione di quest’anno. È stato inoltre stabilito che la bandiera del Gonfalone sarà listata a lutto per la morte di Papa Francesco.

I prossimi giorni

Intanto, in chiesa, che già presenta il volto della festa con i drappeggi rossi alle cappelle, sono già a lavoro le consorelle per ornare il presbiterio con la classica infiorata, anch’essa rossa, come il sangue dei martiri.

Martedì 29, alla sera, ancora le mani delle consorelle, guidate dalla Priora, provvederanno alla Vestizione del Santo mentre all’indomani, vigilia della Festa, al mattino sono previsti altri due riti: l’ornamento del simulacro con i gioielli e gli ex voto cui seguirà l’intronizzazione e la prima Messa solenne presieduta dal parroco di sant’Anna.

Alla sera, alle 19, il pontificale dell’arcivescovo, monsignor Baturi: e tutto sarà pronto per l’inizio del pellegrinaggio votivo.

