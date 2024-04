Sant’Efisio, la festa è iniziata 

Le sue grandi ruote, dopo undici mesi di ferma, lentamente lasciano la buia e nascosta cocchiera. Quando la dorata carrozza di gala si affaccia sulla piccola piazza di Stampace viene accolta da un caloroso applauso, il primo di una lunga serie. A salutare il suo ingresso in chiesa, sospinto dalle mani di pochi, scelti confratelli, una folla mai vista per questo rito introduttivo: persino due scolaresche assieme a stampacini e turisti, i plotoni dei miliziani e le famiglie di consorelle e confratelli.

«Quello che era un fatto “tecnico”, il trasferimento del carro, è negli anni divenuto anch’esso atto di culto, di riconoscente devozione, di autentica fede», dice don Mario Ledda, storico cappellano dell’Arciconfraternita. Non a caso, nella stanza “segreta” di fianco alla sacrestia, prima di muovere le ruote, si vive un breve momento di preghiera con l’orazione al Santo: tra i fedeli anche don Walter Onano, che sarà il cappellano della Festa e l’Alternos di quest’anno, Giovanni Ena. Hanno preso subito servizio attivo anche i due confratelli “collaterali”, Mauro Corona e Stefano Dessì, le vere “guardie del corpo” di Sant’Efisio per tutta la durata del pellegrinaggio, a cominciare proprio da questo primo trasferimento, a carro ancora vuoto.

Rito preparatorio

Come impone la tradizione del 25 aprile, al mattino ancora un secondo rito preparatorio al via ufficiale dei festeggiamenti. In chiesa, il cocchio viene attorniato, stretto in un primo caloroso abbraccio, dai quattro drappelli delle storiche milizie cittadine: una “macchia” arancione, vero anticipo del plotone dei sessanta Miliziani che scorteranno il Santo nel suo pellegrinaggio a Nora.

È stata la segretaria dell’Arciconfraternita, Alessandra Napoleone, a dare lettura dell’apposito verbale e a dettare i tempi di consegna degli stendardi ai “capitani” delle Milizie di Stampace, Marina e Villanova dalle mani dell’Alternos, del Terzo Guardiano, Fabio Rais, del vicepresidente Marco Marinaro e del Prefetto delle processioni, Efisio Corona. Quindi, tutti attorno al cocchio e davanti alla statua di Sant’Efisio, collocata già fuori della sua nicchia sull’altare della sua cappella, sono stati intonati “is goccius”, i primi di questa Festa numero 368.

Apertura della festa

Ma il vero taglio del nastro avviene nel tardo pomeriggio, in una piazzetta di Sant’Efisio ancora una volta gremita e festante. Anche se, già ben prima delle 18 è tutto un allegro via vai di eleganti, emozionati Guardiani, nel loro abito scuro, i fianchi cinti dalla fascia azzurra d’ordinanza e medaglione confraternale al collo.

È il penetrante vibrato delle launeddas di Luigi Lai, confratello onorario, a dare il via alla cerimonia solenne di apertura della Festa: a seguire, il breve corteo della Guardiania che va a schierarsi dentro chiesa davanti all’altare del Santo. Qui, in un clima di profonda, palpabile commozione, avviene il passaggio di consegne dal Terzo Guardiano uscente, Riccardo Rocca, all’eletto di quest’anno, Fabio Rais. «È straordinario», ha detto don Ledda, che ha guidato questo momento «che un gesto assolutamente laico, qual è un passaggio di consegne, divenga gesto sacro». Quindi, la voce rotta dall’emozione la consegna del Gonfalone dalle mani di Rocca a quelle di Rais, e un lungo, commosso abbraccio fra i due. Il nuovo Terzo Guardiano, sopraffatto fino alle lacrime, è riuscito solo a ad augurare a tutti un accorato “buona festa”, «ma sono parole», ha subito aggiunto don Ledda «che valgono ben più di tanti bei discorsi».

Il Carro di gala rimarrà adesso al centro della chiesa sino al 22 maggio quando, a chiusura dei Novenari in onore di Sant’Efisio, farà rientro nella sua cocchiera, buia e silenziosa. Solo allora anche questa edizione della Festa sarà consegnata agli Annali della storia cittadina.

Paolo Matta

