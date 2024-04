Sant’Efisio, la festa di un’Isola intera 

Non solo colori, costumi, profumi e suoni della tradizione. La Festa di Sant’Efisio è anche una buona occasione per visitare le bellezze del capoluogo. Così come ha fatto Emanuele Filiberto di Savoia che ha raccolto l’invito per assistere alle celebrazioni del primo maggio dell’allora sindaco Paolo Truzzu. Per lui come per le altre migliaia di cagliaritani e turisti che – tempo permettendo – vogliono sfruttare una giornata speciale le occasioni non mancano.Il consiglio per vivere al meglio la processione (trasmessa da Videolina in diretta sino al giorno del ritorno del Santo) è lasciare l’auto a casa o lontano dal centro per evitare di rimanere imbottigliati

Mostre e Musei

Alla Galleria Comunale d’Arte è possibile ammirare sino, dalle 10 alle 18, la mostra personale di Caterina Lai (Dorgali, 1945), una tra le principali rappresentanti della ceramica artistica in Sardegna. Al Palazzo di Città, dalle 10 alle 18, si potrà visitare la mostra “Il racconto di una vita” dedicata a Liliana Cano (1924 – 2021) una delle figure più interessanti del panorama artistico sardo della seconda metà del Novecento. Al Museo d’arte Siamese, ospitato alla Cittadella dei Musei, è esposta la collezione di Stefano Cardu che si potrà ammirare dalle 10 alle 18. Aperti anche la Cripta di Santa Restituta (dalle 10 alle 19), la Torre dell’Elefante, l’Anfiteatro Romano, la Grotta della Vipera, la Passeggiata coperta, la Galleria dello Sperone dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Ambiente

Per chi invece preferisce rilassarsi nei polmoni verdi della città può visitare l’Orto botanico di viale Sant’Ignazio (aperto dalle 9 alle 18), i parchi comunali di Terramaini e Monte Urpinu, le aree verdi (dalle 6 alle 20,30) o fare un salto all’Orto dei cappuccini di viale Merello.

Rifiuti

Oggi i servizi di raccolta dei rifiuti subiranno variazioni per la chiusura delle strade interessate dalla processione. Non potrà essere svolto, per l'intero circuito, il servizio di “corriera ecologica” riservato alle attività commerciali che somministrano alimenti e bevande. Sempre oggi saranno chiusi gli ecocentri di viale Sant’Elia e via San Paolo e l’isola ecologica di via Newton.

Nella parte di città non interessata dalla Festa di Sant’Efisio il servizio sarà svolto regolarmente.

Traffico

Nelle vie interessate dalla processione, sino alle 15 (quando il Santo sarà ormai in viaggio per Giorgino) ci sarà divieto di sosta a Stampace fino a viale La Plaia (e traverse), il ponte Della Scafa, viale Pula.

Ctm

Oggi sino alla riapertura della zona interessata dalla manifestazione, le linee 1, 5/11, 7, 8A, 9, 10, 30R, 31R, M, PF e PQ del Ctm modificheranno il percorso. Le linee PF e PQ si fermeranno in viale Diaz, le linee 30R, 31R e M si fermeranno in viale Bonaria, ex palazzo Cariplo. Al termine della processione, per il rientro dei fedeli in città, il servizio sarà potenziato con dei bus dedicati (indicatore di percorso “Linea 8A limitata”) con corse ogni 5 minuti che collegheranno Porto Canale – viale La Plaia e viceversa. Per informazioni è attivo, dalle 8,30 alle 18,30, il numero verde 800.078.870.

I prossimi appuntamenti

Domani, alle 20, nel cortile di Palazzo Bacaredda, concerto “Il canto popolare sardo” e consegna del Toson d’oro di Sant’Efisio a Franca Rosa Contu. Venerdì, alle 20, in Municipio “La poesia estemporanea Sarda – Cantu a s’Arrepentina”. Sabato, alle 18, in Municipio, è in programma il concerto “La coralità sarda per Sant’Efisio”. Al termine tutte le formazioni corali si posizioneranno lungo il percorso: Stazione ferrovie, via Roma ingresso Palazzo Civico, via Sassari a fianco al Tar; via Sassari angolo corso Vittorio Emanuele, piazza Yenne, via Azuni (scalette Sant’Anna), sagrato della chiesa Sant’Efisio per salutare, col canto dei gocius e altri canti religiosi del patrimonio polifonico isolano, il rientro del Santo.

