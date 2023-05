Sant’Efisio, la festa delle polemiche 

«I due bar di Nora ancora chiusi, i parcheggi a pagamento ripartiti puntuali come un orologio svizzero nonostante i parcometri mal funzionanti e le strisce blu mal segnalate in viale Segni: a causa delle carenze d questa amministrazione comunale, Pula non ha di certo fatto una bella figura in occasione della festa di sant’Efisio». Sciolto il voto, restano le polemiche: archiviata la 367esima edizione della festa in onore del Martire Guerriero si accende il dibattito politico tra opposizione e maggioranza. Per i consiglieri di opposizione del gruppo Siamo Pula, composto dalla capogruppo Ilaria Collu, Angela Mascia, Marco Sarais, Emanuele Farneti e Claudia Casula, la gestione da parte del Comune dei servizi di base è stata piuttosto carente.

Proteste a Nora

«I due locali simbolo di Nora, il Beach Palm e il Blu Moon. erano rigorosamente chiusi, un disservizio che mai si era verificato prima – dice Ilaria Collu -, è stato imbarazzante vedere migliaia di persone girare a vuoto senza trovare i classici punti ristoro. La non accoglienza offerta a tutti coloro che dopo chilometri di tragitto attendevano un minimo di sollievo ha offerto una pessima immagine di Pula: programmare punti in cui si offriva della semplicissima acqua da bere non era così complicato. Disattenta nel garantire i servizi minimi ai pellegrini, l’amministrazione Cabasino si è dimostrata piuttosto solerte invece nel far ripartire la sosta a pagamento il primo maggio, dando una proroga alla precedente società in attesa della nuova gestione».

La replica

Pronta la replica della vice sindaca, Elisabetta Loi, che spiega come a Nora – nonostante la chiusura dei due storici locali – i pellegrini non sono comunque rimasti senza servizi: «I bar aperti il giorno delle processioni erano due, uno nella zona archeologia e l’altro in spiaggia, a supporto di questi – inoltre – erano presenti sei chioschi mobili, non mi sembra che le persone siano state abbandonate senza la possibilità di un ristoro. Il Comune, inoltre, si è preoccupato di rendere fruibili ai pellegrini i servizi igienici comunali del bar di Nora». La vice sindaca, inoltre, spiega il motivo per il quale i due locali storici di Nora siano ancora chiusi: «I due locali cui fa riferimento la minoranza non potevano essere aperti perché’ interessati da una procedura di gara ancora in corso. Le loro affermazioni denotano un certo dilettantismo nel conoscere le procedure amministrative del Comune: forse la stanchezza della processione non ha permesso ai colleghi di opposizione di vedere quanti erano i bar realmente aperti».