Sant’Efisio, inizia ufficialmente la festa 

C’è un cantiere a Cagliari che, in questo fine aprile, non conosce soste o riduzione di personale. È il “cantiere Stampace”: da giorni, operai del Comune stanno risistemando la pavimentazione di via Azuni, aggiustando o sostituendo il basolato danneggiato, mentre altre squadre stanno posizionando le luminarie che scandiranno il percorso della processione il 1° e il 4 maggio. Altre squadre, questa volta formate da consorelle e confratelli “volontari”, stanno provvedendo all’addobbo della chiesa e del carcere di Sant’Efisio pronti ad accogliere le migliaia di pellegrini e devoti che non vorranno mancare all’appuntamento con la Festa del Santo.

Tutto comincia oggi 25 aprile: è l’inizio del “mese di Efisio”, trenta giorni nel suo nome che si concluderanno solo il 25 maggio, dopo il ritorno del Santo da Nora, con un solenne Novenario e la riposizione della statua secentesca nella sua cappella laterale. Si inizia con due riti, uno al mattino, dal carattere ancora quasi privato e familiare, il secondo alla sera, più solenne e ufficiale.

Esce il cocchio di gala

È un gruppetto di confratelli, guidato dal Primo e Terzo Guardiano, Andrea Loi e Fabio Rais, sotto l’occhio attento del Sacrista maggiore, Claudio Zuncheddu, a dare il via ufficiale alla Festa di quest’anno. Dalla buia e segreta “cocchiera”, pochi metri quadri attigui alla sacristia, dove per tutto l’anno rimane chiuso anche agli occhi dei visitatori, di primo mattino si procede alla “intronizzazione” del carro di gala, il cocchio che sarà utilizzato per il solo percorso cittadino della processione votiva, al mattino del 1° maggio e alla sera del quattro. Rimarrà, al centro della chiesa di Stampace sino al 22 maggio, quando farà ritorno nella sua cocchiera.Di scuola toscana, fabbricata nel 1786, la carrozza è un’arca ottagonale a vetri: sormontata da una cupoletta, è laccata in bianco e dorata a foglia d’oro. A braccia dei confratelli, al mattino del 25 aprile, lascia la cocchiera quindi, con una serie di non facili manovre, viene sistemata al centro della piazzetta e quindi, spalancato il portone centrale, collocata al centro della navata della chiesa.

L’inizio della festa

Alla sera, l’inizio solenne alla Festa. Anche questo, un tempo, rito privato, oggi condiviso da un numero sempre crescente di devoti. La Guardiania al completo, frac d’ordinanza, fascia blu ai fianchi e medaglione al collo, dopo una breve processione nella piazzetta, aperta dall’immancabile suono delle launeddas, davanti all’altare laterale di Sant’Efisio presenzia allo scambio della bandiera del Gonfalone. Sarà Riccardo Rocca, Terzo Guardiano uscente, a consegnare nelle mani di Fabio Rais, l’eletto di quest’anno, l’emblema del comando e della guida - per tutti i giorni della festa - dell’intera Arciconfraternita.

Altri due riti, anche questi pubblici e solenni, segneranno l’immediata vigilia della Festa: alla sera del 29 aprile la vestizione del Santo e, l’indomani, l’ornamento del simulacro con l’oro e gli ex voto dei devoti prima della sua solenne intronizzazione, alle 12 in punto, prima della Messa solenne, irrinunciabile appuntamento per tutti gli stampacini.

