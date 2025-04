Sant’Efisio, inizia il montaggio delle tribune cambia la circolazione in via Roma e dintorni 

Per consentire i lavori di posizionamento delle tribune per la 369ª Festa di Sant'Efisio, a partire da sabato e sino al 4 maggio cambia il traffico in via Roma e dintorni.

Secondo l'ordinanza dirigenziale in via Roma (tratto via Sassari - largo Carlo Felice) viene istituito il senso unico di circolazione con direzione di percorrenza da via Sassari al largo Carlo Felice; via anche al divieto di transito veicolare, eccetto mezzi trasporto pubblico locale, Forze dell'Ordine, ambulanze, Vigili del Fuoco. Istituito, infine, il limite di velocità di 30 chilometri all’ora.

In via Roma (senso di percorrenza verso largo Carlo Felice) all’incrocio con via Sassari è istituita la direzione obbligatoria a sinistra – eccetto mezzi trasporto pubblico locale, Forze dell'Ordine, ambulanze, Vigili del Fuoco. Ivia Sassari – piazza Matteotti (lato stazione ferroviaria) all’incrocio con via Roma si può andare diritto o a sinistra ad eccezione dei mezzi trasporto pubblico locale, Forze dell'Ordine, ambulanze, Vigili del Fuoco.

Nel largo Carlo Felice, all’incrocio con via Roma sarà obbligatorio andare dritti.

