Sant’Efisio, in moto la macchina: tornano le tribune 

Tutti seduti, passa Sant’Efisio. L’anno prossimo per l’edizione numero 369 della festa i posti a sedere ci saranno. Dopo un anno di assenza, infatti, il Comune riporta le tribune e garantisce quasi duemila posti a sedere (tutti a pagamento). La Giunta dà il via libera all’organizzazione della festa per il prossimo Primo maggio, con alcune conferme (le attività collaterali) e novità (le tribune, appunto). Costo della manifestazione 640mila euro.

La novità

Sparisce la grande tribuna nel Largo, all’incrocio con via Roma, ricompaiono dopo più di dieci anni le gradinate in piazza del Carmine, dove il primo maggio tornerà anche la festa serale con balli e canti sardi. Complessivamente saranno cinque le tribune (due scoperte), più una pedana da 50 posti (25 per gli accompagnatori) riservata alle persone con disabilità. Tutte saranno a pagamento. Anche i 50 posti sulla pedana, quindi: l’anno scorso le persone con disabilità non pagavano perché l’amministrazione, che in quel momento era in esercizio provvisorio, non riuscì a piazzare le tribune e aveva sistemato solo quella struttura. Complessivamente a disposizione ci saranno 1877 posti a sedere.

I prezzi

Per il momento non è possibile stabilire il costo dei biglietti. Bisogna aspettare l’assegnazione della gara all’impresa che monterà e smonterà le tribune per capire, in base alla cifra che decreterà l’assegnazione, i prezzi. Di sicuro le tariffe saranno in linea con quelle dell’edizione del 2022, quando con le tribune furono messi in vendita i biglietti. Tanto è vero che l’amministrazione conta di recuperare dalla vendita dei biglietti una cifra intorno ai 65mila euro.

Il dettaglio

Ecco dove saranno posizionate le tribune e quanti saranno i posti disponibili: tribuna coperta in via Roma lato Palazzo Vivanet con vista Piazza Matteotti, 381 posti. Tribuna scoperta in piazza Matteotti con vista verso la stazione ferroviaria per 550 posti a sedere. Tribuna coperta in via Roma lato piazza Matteotti con vista su Palazzo Vivanet per 252 posti a sedere. Tribuna tribuna in via Roma lato piazza Matteotti fronte Palazzo Civico per 313 posti. Tribuna su unico livello coperta in via Roma lato palazzo Civico con vista su piazza Matteotti per 50 posti per disabili (25+25 per gli accompagnatori). Tribuna n tribuna scoperta dislocata in piazza del Carmine con vista su viale Trieste per 381 posti. ( ma.mad. )

