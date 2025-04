Sant’Efisio in miniatura, turisti affascinati dalle opere di Secci 

È diventata una fermata obbligata per i numerosi visitatori che già invadono Stampace e le sue storiche chiese in questo lungo ponte di primavera: nella parrocchiale di sant’Anna restano affascinati davanti a una sorprendente rappresentazione della festa di sant’Efisio in miniatura. L’autore è un giovane ingegnere di Villanova, Francesco Secci, non nuovo a queste esposizioni: sempre nella cappella dedicata al Beato Amedeo di Savoia, durante la passata Settimana Santa, una simile mostra era stata dedicata alle processioni dei Misteri, del Cristo Morto e de “S’Incontru”.

Pagine di storia

A dominare la scena, dall’alto, il bianco palazzo Bacaredda, sede civile del Voto secolare: a discendere le fedelissime riproduzioni delle due chiese di sant’Efisio, quella di Cagliari con la sua piazzetta e quella di Nora, ciascuna accostata alla carrozza di gala e al carro di campagna sui quali sant’Efisio compie il suo pellegrinaggio votivo. Nella sezione centrale delle tre in cui si articola la suggestiva proposta, le due più commoventi edizioni della Festa: quella del ‘43, sotto le bombe, e quella degli anni 2020-21 sotto la “peste” del Covid-19.

A colpire è la cura minuziosa, al limite della perfezione artistica, che Secci ha messo nell’evidenziare, pur in dimensioni minuscole, in tutti i loro particolari il camioncino del latte con cui sant’Efisio passò nella città fantasma quell’indelebile Calendimaggio 1943 o ancora il verde automezzo della Croce Rossa, per le altre due edizioni “senza cocchio”, con tanto di infermieri nella loro rosa divisa a trasportare le reliquie del Santo.

La rossa ramadura

Il primo livello di questo singolare colpo d’occhio è dedicato all’esplosione di colori che accompagna il passaggio del cocchio di gala nelle strade di Cagliari la mattina del 1° maggio, inizio del suo pellegrinaggio: su un tappeto multicolore di fiori (tutti minuscoli coriandoli di carta colorata) passano confratelli e consorelle, Alternos e cappellano, “is lantioneris” e miliziani a precedere il giogo dei buoi con il loro “carradori”. Corteo solenne e festoso che lascia spazio, in alto a destra, alla minuscola chiesetta di Nora dove arriva, solitario, il modesto carro di campagna.«Ho riprodotto le chiese storiche di Cagliari», dice Secci «ma ci tenevo a riproporre il sant’Efisio della Settimana Santa e quello gioioso di maggio. Il mio sogno nel cassetto è adesso Roma, piazza san Pietro, basilica e colonnato del Bernini: e la chiesa di sant’Anna, così ampia e luminosa, sarebbe lo scenario ideale».

