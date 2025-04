Sant’Efisio in diretta 

Lo scioglimento del Voto a Sant’Efisio inizia con la sfolgorante processione che attraversa le strade del centro storico di Cagliari prima di immettersi, dal viale La Playa, verso la panoramica sulcitana in direzione Nora.

Nella giornata odierna Videolina seguirà in diretta, a partire dalle 8, tutto il percorso del Santo fino a Villa D’Orri, compresa la tappa a Giorgino a casa Ballero, dove la statua verrà vestita con gli abiti da viaggio e cambierà il cocchio. A commentare la giornata in studio ci sarà Ambra Pintore con Mauro Dadea archeologo, don Emanuele Meconcelli, Antonello Angioni scrittore. In collegamento dalle varie sedi Teresa Piredda, Mariangela Lampis, Giacomo Serreli e Alberto Masu. In regia Massimo Piras, Beppe Passavanti e Stefano Perra.