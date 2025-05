Sant’Efisio: il rientro 

Come da tradizione questa sera Videolina seguirà il rientro di Sant’Efisio a Cagliari, con collegamenti in diretta nelle varie edizioni del telegiornale. Dalle 21 prenderà il via la diretta condotta in studio da Ambra Pintore e che vedrà inviati lungo il percorso i giornalisti Giacomo Serreli e Massimiliano Rais. Il tutto per la regia Massimo Piras, Stefano Perra e Beppe Passavanti.

Si potrà seguire la processione in tv da via Roma fino alla chiesa di Stampace dove verrà ufficializzato lo scioglimento del Voto da parte del presidente dell’Arciconfraternita del Gonfalone e davanti all’Altera nos. In studio con Ambra Pintore ci sarà Myriam Quaquero, musicologa.