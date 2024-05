Sant’Efisio, il carro di gala e la statua ritornano al loro posto nella chiesetta 

Ieri mattina la benedizione delle rose di santa Rita da Cascia, alla sera il primo atto di chiusura dei festeggiamenti di sant’Efisio.

Il 22 maggio, nella chiesa di Stampace, si intrecciano queste devozioni, anche se la “santa di Cascia” lascia subito il posto a due gesti che riportano in primo “su protettori poderosu”.

Dalla mattina del 25 aprile al centro della chiesa, la magnifica carrozza di gala usata per la prima parte del pellegrinaggio sino a Giorgino - sempre per le mani di un piccolo gruppo di confratelli - al termine del solenne Novenario, ha fatto rientro nella sua cocchiera, piccolo locale di fianco alla sacrestia. E anche la secentesca statua di Efisio, passata in trionfo da Cagliari a Nora, ha lasciato il suo carro regale.

Nella sacrestia si è proceduto come ogni anno a un’attenta verifica delle sue condizioni, dopo tutti i cambi di abito, trasferimenti ed esposizioni alla devozione dei fedeli, prima di venir collocata nella sua cappella laterale, dentro la nicchia foderata di velluto rosso.

Ultimi rituali di una devozione che si rinnoverà anche il prossimo anno. Ancora un Triduo solenne in onore del Santo e poi, alla sera di sabato 25, la processione per le strade del quartiere, atto finale di questa edizione del Voto a sant’Efisio.

Con mente e cuore già proiettati all’anno prossimo, 2025, Anno Giubilare per tutta la Chiesa cattolica. Con il piccolo “santuario” di Stampace che già si prepara a questo ennesimo appuntamento con la storia.

RIPRODUZIONE RISERVATA