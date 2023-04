Sant’Efisio, il calendario degli eventi 

Un ricco programma di appuntamenti per accogliere l’arrivo di sant’Efisio a Capoterra. Il Comune ha organizzato un cartellone di eventi in occasione dei festeggiamenti in onore del martire guerriero che dal primo al 4 maggio interesseranno tutto il territorio da Cagliari sino a Pula. Si parte sabato 29 alle 17, a Casa Melis, con il convegno “Aspettando sant’Efisio”, al quale parteciperanno gli amministratori comunali di Cagliari, Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro e Pula. Alle 18,30, per le vie del centro storico, spazio allo spettacolo musicale itinerante offerto dalla Teknoservice. Alle 21, a Su Loi, concerto dei Karma.

Il 30 alle 19, nella chiesa di Su Loi, santa messa in onore di sant’Efisio e benedizione de sa traca realizzata dal comitato di san Girolamo e sant’Antonio: alle 21, in piazza Sant’Efisio martire, fit latin di Marika assieme agli allievi della Cuba libre academy e animazione con Marika e Valerio. Il 1° maggio, dalle 16, Capoterra si preparerà ad accogliere il simulacro di sant’Efisio nel suo lungo viaggio verso Nora. Il 2 maggio, alle 20, concerto musicale del Teatro lirico di Cagliari nella parrocchia di sant’Efisio: il 4 maggio, dalle 17,30, i fedeli di Capoterra si daranno appuntamento in piazza Sant’Efisio martire per accogliere il simulacro di rientro verso il capoluogo, dove arriverà in tarda serata. ( i. m. )

