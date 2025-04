Sant’Efisio, i riti solenni della vestizione 

Dietro le quinte della grande Festa, lontano dai riflettori, si svolgono una serie di riti “minori” indispensabili quanto mai al complesso e lungo cerimoniale dei quattro giorni del viaggio di sant’Efisio.

Forse sono in pochi a sapere che, come ogni buon “pellegrino”, al seguito del Santo da Cagliari a Nora, viaggiano anche le sue valigie con mantelli, polsini e “pancierina” di riserva oltre tutti gli arredi liturgici per le diverse celebrazioni che ritmano il cammino verso Nora. Abiti che, per tutto l’anno, sono custoditi in due grandi armadi della sacrestia della chiesa di Stampace. Ma non sempre è stato così.

La famiglia Bolla

Da inizi ‘800 e sino a metà del secolo scorso, grazie a un antico privilegio, era Elisabetta Pastore, origini genovesi, sposa del piemontese Giovanni Bolla, titolare dell’affermata ditta cagliaritana con negozi in via Manno e Castello, a provvedere alla vestizione del simulacro di sant’Efisio con gli abiti più sontuosi, indossati per tutto il percorso cittadino.

Sempre la signora Bolla curava la vestizione anche della statua del Lonis portata in processione il 15 gennaio, per la festa liturgica, poi durante la Settimana Santa e al Lunedì dell’Angelo.

Pizzi e bandiere

Mantelli processionali, colletti, polsini de “arranda” (pizzo) con i rispettivi nastri e fiocchi (di colore diverso secondo la ricorrenza), venivano religiosamente conservati in un apposito armadio di “casa Bolla”. Assieme alla spada del Santo, le dodici bandiere di seta del cocchio (otto piccole e quattro grandi) e i collari del giogo dei buoi.

Dal 1911, alla morte della signora Bolla, la tradizione fu assicurata dai suoi discendenti sino alla fine degli anni ‘60, quando la famiglia dispose di rimettere questo privilegio nelle mani dell’Arciconfraternita.

Vestizione pubblica

Al pomeriggio del 29 aprile, il rito della Vestizione è cerimonia pubblica e condivisa, con il passare degli anni, da un numero sempre crescente di devoti.

Sono le consorelle, guidate dalla Priora, a compiere questo gesto “materno” facendo indossare al Santo gli abiti della Festa, come si farebbe al proprio figlio, prologo dell’ornamento e dell’intronizzazione. Poi sarà solo Festa.

RIPRODUZIONE RISERVATA