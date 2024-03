Sant’Efisio ha già numeri da record 

Alberghi, b&b e stanze in case private sono già pieni per quasi la metà. Persino per qualche balcone degli appartamenti nel Largo ci sono proposte di affitto per assistere alla processione dall’alto. Quando mancano trentacinque giorni alla Festa, Sant’Efisio fa (quasi) il pieno: «Ci aspettiamo un’edizione da record con una partecipazione di gruppi e turisti altissima», dice con soddisfazione l’assessore al Turismo Alessandro Sorgia.

Cantiere aperto

Naturalmente, è ancora un cantiere aperto l’organizzazione della 368esima edizione di Sant’Efisio. Ma la linea tracciata dagli organizzatori assume già contorni ben precisi. «Sarà molto simile allo scorso anno perché la Festa di Sant’Efisio è un patrimonio collettivo che bisogna stare attenti a non stravolgere», dice Ottavio Nieddu, direttore tecnico organizzativo. Cambieranno alcuni protagonisti, arriveranno nuove associazioni che sfileranno in abiti tradizionali (per il principio della rotazione) ma lo spirito di fede e devozione sarà sempre lo stesso. «Il numero delle associazioni è di sette in meno rispetto a un anno fa», 40 complessivamente, «perché sono state accorpate», spiega il direttore organizzativo. «Le tracas», genuina espressione dei sentimenti di affetto e gratitudine nei confronti del “protettore poderoso”, «saranno 18». Nell’emozionante sequenza della processione, infine, i fedeli a piedi con gli abiti che esprimono senso di appartenenza e identità: saranno «più di 2.500 persone in arrivo da tutta la Sardegna», dice ancora Nieddu. Il corteo, come di consueto, sarà animato anche dai miliziani (56) e dai devoti a cavallo (160); 60 i suonatori di launeddas, 77, invece, i gruppi folk «la metà dei quali lo scorso anno non era presente. Tutta la Sardegna sarà rappresentata: dal Sulcis al Logudoro, dalla Barbagia al Sarcidano, al Cagliaritano. «Dopo gli anni della pandemia, quando a fare la ramadura in via Roma davanti a Sant’Efisio che sfilava dentro una camionetta dell’Esercito, eravamo in pochissimi, quest’anno la Festa, come gli anni scorsi, sarà molto partecipata. Come detto», dice ancora l’assessore al Turismo Sorgia, «ci aspettiamo un’invasione di turisti».

Gli altri eventi

La grande festa di Sant’Efisio (che costa 632mila euro, 250mila di finanziamento regionale) è un labirinto di emozioni, suoni voci e rimandi storici. Una festa disegnata all’insegna della fede religiosa e avvolta da un’invisibile atmosfera mistica che rende la processione un unicum. Il protagonista principale, naturalmente è lui, Efis. Ma da venerdì 26 aprile a sabato 4 maggio anche musica, cultura e folklore saranno protagonisti, con i canti a cuncordu e tenori, i cori polifonici. E ancora: spettacoli diffusi e concerti. Cagliari avrà un ruolo fondamentale: «Con l’amministrazione è stato deciso di dare un contributo al patrimonio tradizionale di etnomusicologia», dice Nieddu. Ecco perché nelle giornate che precederanno e seguiranno la processione del Santo Martire Guerriero per le vie della città, l’amministrazione organizzerà eventi e spettacoli. «Dentro Palazzo Bacaredda i canti della tradizione della Gallura, dei rosari, della Barbagia, i cori polifonici, i canti a chitarra. Il 26 aprile», giorno che darà il via ai festeggiamenti, «lezione aperta al pubblico al Search con un docente di etnomusicologia».

L’Alternos

Nel weekend l’Alternos nominato dal sindaco Paolo Truzzu, il dirigente comunale Giovanni Ena, ha incontrato i rappresentanti dell’Arciconfraternita (Fabio Rais il Terzo Guardiano). E nei prossimi giorni comincerà a prendere lezioni a cavallo. ( ma. mad. )

