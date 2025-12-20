«Sant’Efisio, giù le mani dalla tradizione» 

Per ora è solo un’ipotesi, ma l’idea ventilata dalla Soprintendenza di limitare le soste durante la processione di maggio e di impedire ai fedeli di toccare il simulacro di Sant’Efisio ha già fatto storcere il naso ai sindaci di Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro e Pula. L’obiettivo della decisione, che potrebbe cambiare per sempre la tradizione legata al culto del Martire Guerriero, punta a preservare l’antico simulacro già messo a dura prova dal tempo e dai piccoli incidenti come quello avvenuto nell’edizione 369, che ha provocato la rottura di un dito e la conseguente necessità di un nuovo restauro. Un piano di conservazione della statua originale, nel 2027 potrebbe portare addirittura a sostituire per la processione di maggio il “vecchio” Sant’Efisio, con una copia in vetroresina.

Le perplessità

«Sono piuttosto perplesso – ammette Walter Cabasino, sindaco di Pula -, capisco la necessità di preservare il simulacro, ma questa è la festa del popolo, che attende l’arrivo del santo come si fa con una persona di famiglia. Credo che impedire ai fedeli di toccare Sant’Efisio, recitare una preghiera al suo cospetto e chiedere un’intercessione significhi snaturare l’antico rito religioso». Sulla stessa linea Angelo Dessì, sindaco di Sarroch: «Non si possono cancellare quasi 400 anni di storia e devozione con un colpo di spugna. È giusto proteggere il simulacro e prestare la massima attenzione durante le soste, ma tenerlo chiuso nel cocchio per tutti i quattro giorni è uno schiaffo alla tradizione». Beniamino Garau, sindaco di Capoterra, è pronto a fare la propria parte per preservare l’integrità del simulacro dal bagno di folla: «Noi sindaci potremmo garantire supporto all'Arciconfraternita attraverso la polizia locale, ma impedire ai fedeli che attendono tutto l’anno l’arrivo di Sant’Efisio anche di poter sfiorare il suo mantello è inaccettabile. Ritengo fuori luogo, inoltre, sostituire il simulacro con una copia: non si considera il fatto che è quel Sant’Efisio ad avere fatto dei miracoli, i fedeli non lo accetteranno mai».

«Ci hanno ignorati»

Marina Madeddu, sindaca di Villa San Pietro, è certa che il provvedimento solleverebbe il malcontento dei fedeli: «È incredibile che i sindaci del territorio che accoglie il santo abbiano appreso queste ipotesi dalla stampa, nessuno ci ha coinvolti. Toccare il santo è un segno devozionale. Occorre la massina attenzione ed evitare il contatto con i punti più delicati, sono d’accordo, ma tenerlo chiuso nel cocchio significherebbe stravolgere una tradizione di oltre tre secoli».

RIPRODUZIONE RISERVATA