11 gennaio 2026 alle 00:13

Sant’Efisio, giovedì i riti del Martirio 

La piccola chiesa di Stampace sarà un’esplosione di rosso: i drappeggi delle cappelle laterali, l’infiorata dell’altare maggiore, le vesti del Santo guerriero. Tutto parlerà del sangue del martire Efisio che, il 15 gennaio del 303, venne decapitato davanti al mare di Nora non prima di aver assicurato la sua perenne protezione alla città di Cagliari. Al di là del colorato allestimento, sarà una festa intima. E per celebrarla, giovedì 15, dopo una brevissima processione per le strade del quartiere di Stampace dietro il simulacro, alle 19, nella chiesetta di Stampace l’arcivescovo di Cagliari, Monsignor Giuseppe Baturi, presiederà il Pontificale solenne in onore del Santo Martire.

