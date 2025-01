Sant’Efisio, festa invernale nel litorale 

Per la prima volta i fedeli delle zone a mare di Capoterra e del centro hanno festeggiato insieme sant’Efisio: un momento di condivisione che l’amministrazione comunale punta di ripetere anche in altre occasioni. Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora alla Coesione sociale sottolinea l’importanza delle celebrazioni in ricordo della morte di Efisio di Antiochia che si sono tenute nei giorni scorsi: «È stato bello vedere i fedeli uniti nel nome del nostro patrono, grazie alla confraternita, alla Pro loco e alle parrocchie siamo riusciti a festeggiare questo importante appuntamento in maniera unitaria. Sia le celebrazioni che si sono tenute nella chiesa di Capoterra, sia quelle a Frutti d’Oro sono state molto partecipate: ci auguriamo che questa edizione della festa appena andata in archivio faccia da apripista, e anche in futuro si possa celebrare momenti così importanti per la nostra comunità tutti insieme». (i. m.)

