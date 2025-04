Sant’Efisio fa già il pieno di turisti 

Camere di hotel e b&b occupate già dal fine settimana, pullman avanti e indietro a trasportare giapponesi, americani, polacchi, italiani in giro per la città, bar e ristoranti anche ieri pieni a pranzo e cena, così come molte altre attività commerciali, soprattutto nei quartieri di Stampace, Marina e Villanova. Arriva Sant’Efisio ed è boom di turisti (oltre che di fedeli). Mentre da giorni, operai del Comune stanno montando le tribune (a partire da lunedì anche le prime transenne lungo il percorso) e altre squadre stanno posizionando le luminarie che scandiranno il percorso della processione il 1° e il 4 maggio, altre squadre, questa volta formate da consorelle e confratelli dell’Arciconfraternita di Sant’Efisio, stanno provvedendo all’addobbo della chiesa di Stampace pronti ad accogliere le migliaia di pellegrini e devoti che non vogliono mancare all’appuntamento con la Festa.

Boom e novità

Ci, siamo. È tutto pronto per la 369esima edizione: Il clou sarà l'1 maggio con il bagno di folla per la sfilata dei costumi e il passaggio del santo in viaggio dalla chiesetta di Stampace ai luoghi del martirio. Nella processione 17 traccas, diciassette traccas, settanta gruppi di devoti a piedi per oltre 2.800 persone in abito tradizionale, trentadue gruppi di cavalieri e più di duecento cavalli, cinquantasei miliziani divisi in quattro plotoni, quattro binomi dell'esercito in uniforme d'epoca, ottanta suonatori di launeddas divisi in cinque gruppi. «Dall'allestimento delle tribune all'organizzazione dei gruppi e degli appuntamenti collaterali alla processione, tutto il Comune è al lavoro da mesi per la riuscita della Festa», dice Massimo Zedda. «Le celebrazioni di Sant’Efisio hanno un profondissimo valore religioso, ma sono anche l'occasione per mostrare e far conoscere la devozione, le tradizioni, i colori, la varietà degli abiti, le musiche della Sardegna alle tante persone e ai tanti turisti che potranno assistere per la loro prima volta a un momento importantissimo per Cagliari e tutta l'Isola». «Il nostro ringraziamento», sottolinea l'assessora alla Cultura e Turismo Maria Francesca Chiappe, «va agli uffici del Comune e all'organizzatore Ottavio Nieddu: questo è un lavoro corale, che richiede attenzione e impegno. È tutto pronto, e il primo maggio accoglieremo il Santo».

«Una delle particolarità di quest’anno, essendo il 2025 anno del Giubileo, vedrà il simulacro accompagnato anche dalla croce del Giubileo», spiega Andrea Loi, presidente dell’Arciconfraternita di Sant’Efisio, che quest’anno, in assenza della nomina del Terzo guardiano, avrà l’onore di ricevere la bandiera della Guardiania che sarà listata a lutto per la morte di Papa Francesco.

Eventi

Sant’Efisio non è solo fede e devozione ma anche tradizione, storia e folklore. In due parole: eventi collaterali. Che trasformano per alcuni giorni la città nel cuore pulsante delle espressioni etnografiche, etnomusicali e coreutiche del patrimonio immateriale isolano. Già domani, per esempio, al Museo Etnografico sardo in piazza Arsenale, alle 16 inaugurazione della mostra di strumenti musicali della collezione Don Giovanni Dore e della mostra della gioielleria sacra e devozionale in Sardegna, con una selezione dei pezzi più preziosi e significativi della collezione regionale Luigi Cocco, organizzata dall’Isre (Istituto Superiore Etnografico della Sardegna). Quindi alle 17 si terrà la lezione del professor Marco Lutzu, docente di etnomusicologia dell’Università di Cagliari (che il primo maggio riceverà il Toson d’oro di Sant’Efisio) che presenterà i diversi generi di musica tradizionale sarda.

