Sant’Efisio e la tracca centenaria 

Mentre fervono i preparativi per la 369esima festa di Sant’Efisio, in un giardino affacciato su piazza Maria Vergine i portoni sono aperti e diversi uomini sono al lavoro. Nell’aria solo il rumore degli attrezzi con cui assemblano assi di legno, montano pareti, verificano la stabilità di quella struttura alta circa quattro metri.

La festa

Quella che giorno dopo giorno prende forma, è la “tracca” che anche quest’anno rappresenterà la città nella festa dedicata al martire guerriero. L’opera è quasi conclusa: a breve sarà pronta per essere rivestita e decorata con foglie di mirto, palma, alloro, fiori e spighe di grano. Il regista delle operazioni è Marco Picciau, di anni 77, che la tracca la prepara dal 1969, quando era poco più che ventenne. Da allora porta avanti una tradizione secolare, aiutato negli ultimi anni da nipoti e pronipoti. «La struttura del carro risale al 1902, apparteneva a Valeriano Spiga, uno dei signori più benestanti di Monserrato», racconta Picciau, in passato presidente della Pro Loco e dell’Associazione Folklorica Monserrato.

La storia

«Ci fu ceduto nel ‘69 da un suo nipote. Iniziai a preparare le traccas seguendo l’esempio di Raffaele Locci (ex subsindaco di Monserrato), che lo fece per anni prima di me. Furono lui e don Antonio Murru a trasmettere a tanti la tradizione», prosegue. Dagli esordi, la partecipazione alla festa è stata ininterrotta. «È una grande passione. Le cose più belle di Sant’Efisio, oltre alla parte religiosa, sono proprio le traccas e i cavalli». Poco importa se la fatica è tanta. «Siamo all’opera da un mesetto, si lavora nei ritagli di tempo. In passato preparavamo anche tre carri, due li faceva Albino Spiga, uno Marco Spiga. Nel dopoguerra le traccas monserratine erano quasi una decina. Oggi siamo rimasti gli unici in città, e solo noi in tutta la festa continuiamo a mettere la cassa sarda». Un’attenzione ai dettagli che è valsa anche un paio di premi per il miglior design. «Ma ci battemmo per abolire la premiazione, volevamo evitare che diventasse una competizione».

La dedica

Con la voce rotta dall'emozione, l’uomo annuncia anche una dedica speciale. «Quest’anno il nostro lavoro è dedicato a Francesca Cabras, era come una figlia». Scomparsa a gennaio a 40 anni, Francesca è stata per anni membro del gruppo folk, indossando “su fordallinu”, uno degli abiti tradizionali. Con Sant’Efisio aveva un legame particolare: i buoi della sua famiglia sono quelli che trainano il cocchio del santo. Una volta terminato, il carro sarà affidato alla Pro Loco. «Ringraziamo tutti i volontari e i collaboratori che con passione contribuiscono alla realizzazione della tradizionale tracca, che rappresenta la nostra identità, la nostra devozione e il profondo legame con la cultura sarda», plaude la presidente Francesca Distinto. «Siamo onorati di partecipare anche quest’anno alla solenne processione in onore di Sant’Efisio».

