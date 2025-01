Sant’Efisio, celebrato il martirio 

La piccola chiesa di Stampace è un’esplosione di rosso: i drappeggi delle cappelle laterali, l’infiorata dell’altare maggiore, le vesti del Santo guerriero. Tutto parla del sangue del martire Efisio d’Elia che, il 15 gennaio del 303, viene decapitato davanti al mare di Nora non prima di aver assicurato la sua perenne protezione alla città di Cagliari.Al di là del colorato allestimento, festa intima doveva essere e festa intima è stata.

La memoria liturgica

La memoria liturgica del santo, patrono della diocesi, è iniziata con un rito di famiglia: alla Messa della vigilia, presieduta dal Prelato protettore e parroco di sant’Anna, don Franco Matta, sono stati ammessi in seno all’Arciconfraternita due nuovi “professi”, la consorella Katiuscia Musiu e il confratello Simone Cabras. Nel corso dello stesso rito sono stati presentati altri cinque “novizi” che hanno iniziato il loro cammino verso la professione solenne, segno di come l’antico Pio sodalizio - fondato nel lontano 1539 - non teme il passare dei secoli e continua a conoscere un’ininterrotta primavera di vocazioni.

Al mattino della festa, come prevede la tradizione, alle 11 la Messa solenne è stata celebrata dal vicario generale della diocesi, monsignor Ferdinando Caschili, concelebranti due canonici del Capitolo metropolitano della Cattedrale.

Alla sera altri due riti: una breve processione per le strade del quartiere di Stampace dietro il simulacro del Lonis, un sant’Efisio possente guerriero romano con elmo, spada e pennacchio multicolore, alla quale è seguito il solenne pontificale presieduto dall’arcivescovo Giuseppe Baturi.

Festa del patrono della diocesi che si inserisce, di diritto, nei riti di apertura dell’Anno Santo con uno sguardo già proteso verso il grande evento di maggio, quest’anno “pellegrinaggio giubilare” nel nome di Efisio - soldato convertitosi al Vangelo - ambasciatore di speranza e di pace.La processione, aperta da una rappresentanza di gruppi nell’abito tradizionale, ha visto la partecipazione di tutte le confraternite cittadine, da Papa Francesco definite “il sistema immunitario della Chiesa” nella trasmissione della fede.

Sindaco e AlterNos

Dietro la statua del Santo anche il sindaco Massimo Zedda, e gli ultimi Alternos della festa di maggio. Il corteo ha attraversato le strade di Stampace per poi fare rientro in chiesa per la celebrazione del solenne pontificale presieduto dall’arcivescovo Giuseppe Baturi. L’omelia del vescovo è stata centrata sul legame tra la festa del martire Efisio e il Giubileo appena iniziato. «I martiri non sono dei supereroi», ha detto, «o persone che sono morte per un’idea, ma sono uomini e donne hanno dato la vita per amore: solo chi ama, infatti, può dare la vita, proprio come Efisio». E con lo sguardo già rivolto alla festa di maggio, monsignor Baturi ha invitato tutti a essere “pellegrini di speranza” e segno di unità nella Chiesa: «Non possiamo dirci portatori di speranza e allo stesso tempo seminare discordia e separazione».

