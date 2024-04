Sant’Efisio, cambia la raccolta dei rifiuti  nelle zone dove passerà la processione  

I servizi di raccolta dei rifiuti subiranno delle variazioni domani in occasione della Festa di Sant'Efisio, a causa della chiusura al traffico delle strade interessate dalla processione religiosa.

Non potrà essere svolto, per l'intero circuito, nemmeno il servizio di Corriera ecologica riservato alle attività commerciali che somministrano alimenti e bevande. Le uniche soste che verranno effettuate per ricevere i rifiuti, secondo gli orari consueti indicati nel calendario di raccolta, sono: via Sonnino (fronte civico 220), via Oristano (fronte civico 58), piazza Francesco Paolo Ingrao, viale Regina Margherita (lato opposto al civico 58), viale Regina Margherita (civici 30-32), piazza Dettori, via del Collegio (fronte civico 13), via Eleonora d’Arborea (angolo via Oristano).

Per lo stesso motivo, i servizi di raccolta dei rifiuti in centro storico dedicati alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche che non somministrano alimenti e bevande che non ricadono nel servizio corriera ecologica non potranno essere svolti. Saranno chiusi al pubblico gli ecocentri in viale Sant’Elia e in via San Paolo e l’Isola Ecologica in via Newton. Nel resto della città il servizio di raccolta dei rifiuti verrà svolto regolarmente.

