Sant’Efisio, cala il sipario sulla festa 

«Atrus annus mellus». Il silenzio intimo, le strade ingarbugliate di Stampace che sembrano cingere il corteo lento e raccolto. Non ci sono petali, carri né tribune, e nemmeno il cilindro e la coccarda, ma la guardianìa in alta uniforme e l’arciconfraternita al completo, riunite ancora una volta - l’ultima di questa edizione - per la fine dei festeggiamenti in onore di Sant’Efisio, ai quali non è voluto mancare nemmeno il sindaco Paolo Truzzu.

Trenta giorni di festa

Trenta giorni di tradizioni, iniziati il 25 aprile con l’ingresso nel tempio del cocchio dorato che ha trasportato il Santo nella consueta processione del primo maggio; partiti dalla chiesetta del quartiere e terminati ugualmente lì, ieri sera, con la benedizione, il Te Deum di ringraziamento e Is Goccius, che fanno calare il sipario su un rito che più di qualunque altro unisce Cagliari e tutta l’Isola da oltre tre secoli.

Il terzo guardiano

«Qualcuno l’ha chiamata la festa della ripartenza. Ma non ci siamo fermati neanche nei due anni di Covid, quindi penso sia più corretto chiamarla festa della rinascita», osserva Riccardo Rocca, Terzo Guardiano per la seconda volta, dopo l’esordio del 2013 e la bandiera della presidenza portata nel 2011.

«Una grandissima e inspiegabile emozione. Dopo gli anni difficili della pandemia la gente ha probabilmente sentito ancora più forte il bisogno di aggrapparsi alla fede, regalando alla nostra città e a tutti noi una festa luminosa, con una folla ancora più numerosa e devota».

La guarigione

Devozione, fede e un’emozione immutata: sono tutte lì, nonostante la storia si ripeta da 367 anni, concentrate nella casa del martire cristiano che combatteva il paganesimo, liberò Cagliari dalla peste e capace di tanti altri miracoli. Probabilmente c’è il suo zampino anche nelle dimissioni dall’ospedale di Pino Argiolas, presidente della Prometeo Aitf, Associazione che riunisce i trapiantati e lotta per i loro diritti, in gravi condizioni dopo il rientro dall’Australia. C’era pure la sua foto, adagiata nel cocchio dorato e accompagnata dalle suppliche di chi ne ha chiesto la guarigione. Il potere della sanità sarda - la parte che funziona -, unito a quello di Efisio, hanno concesso la grazia: Pino è uscito dal coma e ora è a casa, che si riprende la sua vita, riottenuta per la seconda volta. Così, nel saluto collettivo della città sembra di sentire anche il suo grazie. «Atrus annus mellus», dicono i confratelli.

E lo sperano tutti. Che sia un anno migliore, con Sant’Efisio pronto a regalare altri indimenticabili giorni di festa e a esaudire nuove preghiere.

