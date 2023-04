Sant’Efisio, biglietti più cari 

L'aumento dei costi non risparmia nemmeno Sant’Efisio. Così l’edizione 367 della festa del primo maggio registra un incremento dei prezzi dei biglietti (cinque euro in più rispetto all’anno scorso) per uno dei 2099 posti a sedere nelle sei tribune che verranno montante in via Roma, nel Largo e in piazza Matteotti. Si va dai 40 euro per assistere alla festa dal palco coperto davanti al Municipio, per poi scendere ai 35 per le altre tribune presenti in via Roma, arrivando ai 30 per un posto nel largo Carlo Felice e 20 in piazza Matteotti. «Come negli anni passati, la vendita dei biglietti deve coprire almeno il 70 per cento dei costi di realizzazione delle tribune. Tenuto conto degli aumenti dei prezzi negli anni e in particolare nell’ultimo, è previsto un incremento dei prezzi per i biglietti», viene evidenziato nella delibera approvata dalla giunta comunale.

La sistemazione

Come detto le tribune saranno sei. In quella coperta in via Roma, nel lato del municipio, i posti a disposizione saranno 184. Negli altri palchi, sempre nella stessa strada, saranno messi in vendita 791 biglietti per quello nel lato palazzo Vivanet e per quello dall’altra parte di via Roma. Sempre fronte palazzo Vivanet, in un’altra tribuna, si potranno acquistare 194 ticket. Nel largo previsti 392 posti nella struttura sistemata nello spazio tra i due semafori su via Roma. Infine piazza Matteotti con 538 biglietti che verranno messi in vendita. In tutto dovrebbe esserci un’entrata per le casse del Comune di 63mila euro.

Gli appuntamenti

Il percorso che porta alla grande festa è iniziato il mese scorso con l’elezione del Terzo Guardiano, Riccardo Rocca. Un momento importante per consorelle e confratelli di Sant’Efisio in vista del 25 aprile: in quest’occasione, con lo scambio del Gonfalone fra il Terzo Guardiano uscente, Bruno Casti, e l’eletto di quest’anno, ci sarà l’inizio ufficiale della festa. Il lavoro è enorme perché l’organizzazione di quanto avverrà il primo maggio si è sovrapposta con i riti della Settimana santa. Sant’Efisio, nel Giovedì santo, con piumaggio nero in segno di lutto, è stato portato nel tradizionale “giro delle sette chiese” nel centro storico. Confratelli e consorelle saranno ancora coinvolti, domani, mattina di Pasqua, per “S’Incontru” della parrocchia di Sant’Anna nel Corso. E poi al mattino del Lunedì dell’Angelo ci sarà la salita in Castello, statua del Santo in spalle, a sciogliere il voto del 1793 per la liberazione di Cagliari dall’assedio francese. La giornata si chiude, una volta ritornati in piazzetta, con la benedizione del giogo dei buoi scelti per la corrente edizione del Voto.