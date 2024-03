Sant’Efisio, bandierine senza plastica 

Il cuore di Pula imbandierato per tutta l’estate come nei giorni di sant’Efisio: è l’idea lanciata dal Comune che invita i cittadini a realizzare le bandierine per abbellire il centro abitato non solo per i primi quattro giorni di maggio, ma per tutta la bella stagione.

L’iniziativa

Ad appendere le bandierine e ritirarle a fine estate saranno gli operai del Comune, a realizzarle saranno i cittadini, ma a una condizione: niente plastica, le strisce colorate attaccate a un filo che si estende da un lato all’altro della strada, dovranno essere fatte di stoffa. Nei giorni scorsi, intanto, si è concluso il progetto ideato dall’assessorato alle Politiche sociali che ha coinvolto venti donne che frequentano il Centro anziani, impegnate per settimane a cucire le bandierine che abbelliranno il tratto di corso Vittorio Emanuele in cui si trova il Municipio.

«L’iniziativa è andata ben oltre le aspettative – spiega l’assessora Manuela Serra -, il progetto si è appena concluso, ma l’aspetto sorprendente è che tanti cittadini si sono offerti di comprare altre stoffe per permettere a queste donne di realizzare altre bandierine, in modo da sostituire – un po’ alla volta – tutte quelle ancora in plastica. Siamo fieri di questo progetto, perché da un lato permette di creare importanti momenti di aggregazione tra le donne che frequentano il Centro anziani, dall’altro ci consente di rendere il nostro paese più colorato non sono per sant’Efisio».

In centro

Per Donatella Fa, assessora al Turismo, le strade del centro colorate dalle bandierine per tutta l’estate potrebbero diventare un tratto distintivo di Pula: «Credo che il cuore del paese apparirebbe più caratteristico agli occhi dei turisti, ogni anno le bandierine abbelliscono le nostre vie esclusivamente nei giorni in cui si festeggia sant’Efisio, vogliamo, d’ora in poi, che rimangano appese sino a settembre. I cittadini che vogliono realizzarle sono i benvenuti, saranno i nostri operai a posizionarle e rimuoverle a fine estate».

L’avvento di sant’Efisio, come di consueto, dà il via al restyling del paese, che si prepara così ad accogliere i vacanzieri estivi. «Le settimane che precedono l’arrivo del santo coincidono con l’avvio di una serie di interventi di manutenzione che servono a preparare il paese in vista dell’estate – spiega Elisabetta Loi, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici -, uno dei più urgenti che porteremo avanti nei prossimi giorni è la sostituzione delle luci, danneggiate dai vandali, presenti sullo stradello lastricato che conduce alla chiesetta di Nora. Ovviamente ci sarà anche una maggiore cura del verde pubblico e della pulizia generale del territorio».

