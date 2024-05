Sant’Efisio abbraccia la sua Nora 

Migliaia di fedeli, ieri, hanno seguito il simulacro di Sant’Efisio sui luoghi del martirio ( foto Angelo Cucca ). Affollata sin dal mattino la chiesetta di Nora, per un momento di raccoglimento e preghiera con l’arcivescovo di Cagliari. I fedeli sono arrivati da tutta la Sardegna: nei loro racconti, il segno di una devozione che si tramanda da generazioni. In serata, con la processione verso l’area archeologica, il passaggio sulla spiaggia e il ritorno a Pula a lume di candela, si è concluso il terzo giorno dei festeggiamenti. Oggi il rientro a Stampace per sciogliere il voto, Videolina in diretta dalle 21.

