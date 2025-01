Sant’Efisio a Pula 

È una delle feste religiose più antiche di tutta la Sardegna e del Mediterraneo, in cui si intrecciano fede, devozione e folklore. Parliamo della Festa Identitaria di Sant’Efisio, con particolare focus su Pula. Ed è proprio nel territorio di Pula che nasce il culto: a Nora, luogo del martirio del milite Efisio, tutto nasce, muore e rinasce, ciclicamente, da secoli. Lo speciale televisivo condotto e curato da Roberto Tangianu, in onda oggi alle 21 su Videolina, mette al centro il convegno dal titolo “Tra Devozione e Turismo”. Si tratta del primo tassello del progetto turistico e culturale, portato avanti da Comune e Regione, che punta alla riscoperta delle origini del culto efisiano, al racconto dei preparativi della grande Festa di maggio e al contempo alle potenzialità, in ambito turistico, dell’evento.